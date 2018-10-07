2018-10-07T13:59:46+03:00
Спорт

Красноярский «Енисей» проиграл столичному «Спартаку» со счетом 3:2

Сибиряки оказали достойный отпор гостям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский «Енисей» проиграл столичному «Спартаку» со счетом 3:2Красноярский «Енисей» проиграл столичному «Спартаку» со счетом 3:2Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» оказал достойный отпор столичному «Спартаку» на матче 10-го тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила на домашнем поле сибиряков и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака».

Болельщики красно-белых ликуют: сегодня их день Фото: Мария ЛЕНЦ

Болельщики красно-белых ликуют: сегодня их деньФото: Мария ЛЕНЦ

Трибуны Центрального стадиона Красноярска вмещают в себя около 15 тысяч зрителей. Сегодня они были заполнены под завязку. Билеты на игру расхватали за несколько часов еще за неделю. Около полутора тысяч болельщиков приехали, чтобы поддержать команду красно-белых. И более 13 тысяч подбадривали земляков, шумно реагируя на каждый острый момент.

Соперники создали немало острых моментов у ворот друг друга Фото: Мария ЛЕНЦ

Соперники создали немало острых моментов у ворот друг другаФото: Мария ЛЕНЦ

Игра была достаточно жесткой. Однако первый период закончился вничью 0:0. Во втором периоде ворота команды соперников первым поразил спартаковец Михаил Игнатов. «Енисей» не остался в долгу и вскоре Раде Дугалич отправил мяч в ворота «Спартака» - 1:1.

Еще один острый момент Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один острый моментФото: Мария ЛЕНЦ

Затем отличился игрок московской команды Зе Луиш – забил пенальти в ворота «Енисея». И снова сибиряки не заставили себя долго ждать, ответили гостям их же монетой: пенальти в ворота «Спартака» забил Валерий Кичин, счет 2:2.

Тренер "Спартака" Массимо Каррера Фото: Мария ЛЕНЦ

Тренер "Спартака" Массимо КаррераФото: Мария ЛЕНЦ

Пятый гол уверенно отправил в цель Артем Тимофеев, принеся победу гостям.

Онлайн-трансляцию игры можно посмотреть на сайте kp.ru.

Первый гол в ворота соперников отпраздновали футболисты "Енисея" Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый гол в ворота соперников отпраздновали футболисты "Енисея"Фото: Мария ЛЕНЦ

Победители раздают фотографы Фото: Мария ЛЕНЦ

Победители раздают фотографыФото: Мария ЛЕНЦ

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