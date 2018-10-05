Енисей – Спартак 7 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги

СЕГОДНЯ 20:20 2018-10-05T20:29:07+03:00

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Футбольный матч красноярского «Енисея» и московского «Спартака» состоится в Красноярске 7 октября 2018 года в 15.30 по местному времени. Игра пройдет на Центральном стадионе.

Билеты на игру поступили в продажу 2 октября, что вызвало ажиотаж среди поклонников футбола в Красноярске. Некоторым болельщикам пришлось отстоять в очереди несколько часов, чтобы купить заветный билет.

7 октября с 13.30 по Красноряску ходят бесплатные автобусы для болельщиков. Они курсируют по кольцу навстречу друг другу: с левобережья – от остановки Главпочтампт; с правобережья – от остановки Предмостная площадь. На автобусах написано «НА ФУТБОЛ БЕСПЛАТНО». После игры с острова Отдыха можно будет добраться домой на этих же шаттлах. Они будут работать до 18.45.

Прогнозы на матч Енисей - Спартак 7 октября 2018

Безусловный фаворит встречи - московский «Спартак».