2018-10-03T08:04:51+03:00
Спорт

Красноярская спортсменка получила бронзу на турнире Арнольда Шварценеггера

На авторитетном среди бодибилдеров конкурсе девушка поразила жюри своими формами
Татьяна РЯБИНИНА
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Мария Макарова, 27 летМария Макарова, 27 летФото: Мария ЛЕНЦ
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Спортсменка из Красноярска Мария Макарова заняла третье место бронзу на турнире Арнольда Шварценеггера «Arnold Classic Europe».

Соревнования проходили в Барселоне, красноярка участвовала в конкурсе фитнес-бикини в категории среди девушек ростом до 166 см, кстати, приехала на этот турнир впервые.

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Да, да ,да!!!!!!! Я везу кубок и медальку домой!!!
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В родном городе Маша работает персональным тренером в тренажерном зале.

В марте Маша стала «Мисс фитнес бикини» Фото: из личного архива

В марте Маша стала «Мисс фитнес бикини»Фото: из личного архива

Кстати, в спорт Маша пришла не так давно. После свадьбы в «красивый» день 07.07.2017 муж предложил оставить работу. Маша тогда была менеджером по работе с ключевыми клиентами в банке, работу свою любила, уходить не хотела, долго думала, но все же ушла. Быть домохозяйкой? А куда девать энергию? И девушка отправилась в спортзал! Подробности и фото здесь.

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Топ-3 на ACE2018
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Несколько месяцев тренировок, соблюдение режима, целеустремленность и четкое выполнение указаний тренера привели к феноменальному результату.

Начались соревнования и призовые места. При росте 164 см Мария весит 58 кг (к соревнованиям снижает его до 53,5). Фигура – идеальная, 90-60-90!

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Бывают моменты, когда задумываешься, действительно ли я все делаю правильно?
901 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

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