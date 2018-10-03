За долги коммунальщикам красноярцы могут лишиться автомобиля

СЕГОДНЯ 06:01 2018-10-03T06:04:37+03:00

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Лишиться машины за долги по ЖКХ сегодня не просто, а очень просто. Даже если этот долг составляет каких-то 10 тысяч рублей. Судебные приставы в последнее время прибегают к такой мере все чаще, потому что усилий минимум, а работает она эффективно.

Схема такая: приехали приставы к тому месту, где должник паркует свою иномарку – у дома или офиса. Погрузили машину на автоэвакуатор, увезли на штрафстоянку, подождали немного – и вот уже долг погашен. Иногда бывает, что машину еще не успели погрузить на воровайку, а владелец тут как тут – бегает вокруг в расстроенных чувствах, клянется, что все-все отдаст до копейки: «только не увозите, пожалуйста».

В УК «Жилищные системы Красноярска» рассказали, что в сентябре с автомобилями расстались четверо злостных должников. Они по два года рассчитывались за коммунальные услуги как попало. Накопили от 28 до 37 тысяч рублей долга. С ними беседовали по-хорошему, предлагали несколько вариантов, как решить проблему мирным путем. Можно ведь было реструктурировать долг или оформить рассрочку платежей по индивидуальному графику.

По словам УК, в разряд должников попадают те, у кого просрочка составляет 10 тысяч рублей и выше. Обычно должники хватаются за предложение УК оформить рассрочку, как за спасительную соломинку. Однако эти четверо, о которых идет речь, принципиально игнорировали любые попытки мирных переговоров. Им квитанция – не квитанция и суд – не суд. Представляете, какие упрямые: приставы арестовали банковские счета, сообщили на работу, что будут удерживать зарплату. Бесполезно. Ну, раз вы такие несговорчивые, тогда заберем у вас автомобиль.

- Изъятие имущества – мера непопулярная, но, как показывает практика, очень действенная, - рассказал начальник управления по работе с дебиторской задолженностью УК «ЖСК» Дмитрий Новиков. – Двое собственников жилья вышли на контакт с управляющей компанией практически сразу после того, как их автомобили были изъяты и доставлены на штрафстоянку. Должники полностью оплатили сумму долга за жилищно-коммунальные услуги и забрали свои машины. Третий неплательщик пообещал погасить задолженность за ЖКУ, когда автомобиль грузили на автоэвакуатор, но пока обещание не выполнил. Четвертый должник за машиной не является и долг за ЖКУ не погашает. Если он этого не сделает, автомобиль будет реализован в счет долга.

КОНКРЕТНО

По закону, чтобы вернуть арестованное имущество, неплательщикам необходимо:

- погасить долг перед управляющей компанией;

- оплатить судебные издержки;

- оплатить исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности (за то, что не исполнили решение суда и напрягли приставов);

- возместить расходы на эвакуатор – 2500 рублей.