Перед матчем в Красноярске футболисты «Енисея» потроллили «Спартак»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-06T10:16:57+03:00

Сняли ролик, намекающие на скандал с главным тренером красно-белых. Помните, в соцсетях обозвали Карреру гусем, а капитан и защитник поставили посту «лайки»?

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- Лайк, еще лайк! Еще много-много-много-много... Лайк! – футболисты красноярского «Енисея» перед игрой со «Спартаком» потролили соперников.

Матч состоится только завтра, 7 октября, а ажиотаж вокруг него кипит уже не первый день. Болельщики у касс выстраиваются в километровые очереди. Ведь официально в интернете билеты не продают – только «живьем». Правда, «перекупов» это не смущает – они набрали билетов по 800 рублей и сбывают их уже по 5 тысяч.

Впрочем, к ролику. Накануне поединка его опубликовала пресс-служба сибирского клуба. В кадре хавбек «Енисея» Фегор Огуде листает ленту Инстаграм. А фоном звучит песня группы «Ленинград» про лайки. Видео, кстати, так и называется, «История одного лайка».

fcenisey Футболисты "Енисея" троллят "Спартак" перед матчем.

Для тем, кто не в теме, поясним: это троллинг конкурентов на тему скандала вокруг истории с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и игроками красно-белых Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко.

Напомним, как тогда все было. В середине сентября актер (и болельщик «Спартака») Дмитрий Назаров выложил в своем Инстаграме видео, где зачитал разгомное стихотворение о Каррере. Все случилось после поражения «Спартака» от грозненского «Ахмата»

Вот, кстати, и текст:

Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь — не птица,

А наше счастье — не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!

Фанаты тут же ополчились на актера. В ответ Назаров заявил: «Я не болельщик Карреры! Я 40 лет болею за «Спартак».

Соль ситуации в том, что его первый пост собрал множество лайков. В числе прочих отметку «нравится» поставили капитан Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Правда потом первый назвал все случайностью. Тем не менее за критику игроков отстранили.

… Эта история и стала темой для стебного ролика, анонсирующего предстоящий матч.

- Болеем за «Енисей!» - призывает Огуде в финале видео. И поднимает большой палец. Лайк!