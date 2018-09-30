В Якутии поиски совершившего жесткую посадку вертолета временно приостановлены из-за непогоды

СЕГОДНЯ 17:42 2018-09-30T17:49:08+03:00

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Спасатели на вездеходах добрались до подножия горы Момского района Якутии, где совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson. Но поиски пострадавшего пилота из-за темноты и пурги были приостановлены до рассвета. Об этом журналистам сообщила Ксения Рахматуллина, главный специалист группы информационного обеспечения деятельность главного управления МЧС России по РС(Я).

Напомним, накануне, 29 сентября, в 27 километрах от поселка Сасыр совершил аварийную посадку частный вертолет. ЧП произошло в 12.30 по местному времени.

- Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Среднеколымск-Якутск», - прокомментировали в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте «Комсомольской правде» - Красноярск. - На борту вертолета находился один пилот, который получил различные травмы.

Пилот по спутниковому телефону сумел сообщить о случившемся и своем местоположении: рассказал, что находится в ущелье и ему необходима медицинская помощь. К месту аварии вылетел вертолет МИ-8, а позже второй вертолет L-410. Также выехали спасатели на вездеходе. Сейчас сотрудники МЧС находятся у подножья горы, где, предположительно, находится вертолет Robison. Из-за непогоды сначала приостановили поиски с воздуха, а после и наземным службам дали отбой до утра.

По данным синоптиков на месте крушения сейчас до -3 градусов, а ветер достигает 7 метров в секунду.

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте проводят проверку по факту случившегося.