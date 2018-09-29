2018-09-29T13:56:36+03:00
Происшествия

В Якутии упал частный вертолет, пилот успел сообщить о крушении

Он ранен, к нему вылетели и выехали спасатели
Татьяна РЯБИНИНА
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К раненому пилоту вылетел вертолет МЧС России.К раненому пилоту вылетел вертолет МЧС России.Фото: Татьяна РЯБИНИНА
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Катастрофа произошла в Момском районе Якутии в 27 километрах от поселка Сасыр. Пассажиров на борту не было, пилот летел один. Он получил травмы, но остался в живых. Благодаря уцелевшему спутниковому телефону, летчик сумел сообщить о жесткой посадке, передать свои координаты и сказать, что он находится в ущелье.

К нему вылетел вертолет МИ-8, в спасательной операции участвуют семь человек. Из Сысыра планируется выезд спасателей на вездеходе, об этом сообщает ГУ МЧС по республике Якутия.

Известно, что вертолет Robinson принадлежит частному лицу, он летел по маршруту Среднеколымск - Усть-Нера.

Чтобы представить якутские расстояния, приведем несколько цифр: если ехать из Среднеколымска в Усть-Неру на машине, придется преодолеть более двух тысяч километров, на вертолете – около 600.

Эвенский поселок Сасыр, недалеко от которого, по якутским меркам, вертолет совершил жесткую посадку, это тоже труднодоступный населенный пункт: 450 км до районного центра, более 100 км до ближайшего, такого же небольшого, на несколько сот жителей поселка.

О причинах падения пока не сообщается.

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