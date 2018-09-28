2018-09-28T17:53:20+03:00
Общество

Победитель WorldSkills - Навыки мудрых:Я поехала на конкурс как профессиональный флорист

Наш корреспондент пообщалась с золотым призером чемпионата для опытных профессионалов (50+) Еленой Ржевской
Ирина ИЛЬИНА
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Лучший флорист страны, по версии WorldSkills - Навыки мудрых, Елена Ржевская приехала на конкурс из Красноярска. Приехала, с ее слов, поделиться опытом, а в итоге заняла 1 место в номинации «Floristry - Флористика».

- Елена Ивановна, расскажите, вы впервые принимали участие в WorldSkills?

- Впервые. Попалось объявление в интернете, я заинтересовалась, подала заявку.

- Кто вы по профессии?

- У меня свой цветочный магазин. Я 22 года занимаюсь профессиональной флористикой. В свое время проходила обучение у ведущих флористов Европы и мира. У меня много всяких сертификатов. И я с уверенностью могу сказать, что в нашей стране очень слабо развита профессиональная флористика. На то, что зачастую предлагают покупателям в цветочных лавочках, больно смотреть. В Европе флористика насчитывает не одну сотню лет. Там это традиция - передавать мастерство из поколения в поколение. А у нас профессия флориста существует лишь с 2008 года, а до этого был просто продавец цветов.

- А разве флорист и продавец цветов не одно и то же?

- Тот, кто собирает розы в кучку и перевязывает их ленточкой – это продавец цветов. А тот, кто из цветов делает красивые произведения, флорист. Флористика – это прикладное искусство, потому что флорист, в отличие от продавца цветов, владеет глубокими знаниями. В первую очередь – ботаники: как за цветком ухаживать, чтобы он долго стоял, какие сорта цветов существуют. Мы знаем законы построения композиции. Мы знаем цветоведение. Мы знаем психологию общения с покупателем. Мы знаем менеджмент. Мы знаем, как красиво выставить салон, чтобы привлечь покупателя, чтобы ему было интересно, красиво и приятно. Мы умеем так общаться с покупателем, чтобы ему хотелось приходить к нам еще и еще раз. И профессиональный флорист никогда не подсунет в ваш букет несвежие цветы. К тому же флорист умеет работать с живым и искусственным материалом, сухоцветами, различными декоративными материалами, разными инструментами. Он может из веток, листьев, шишек, мха, из любого природного материала создать вам такой шедевр, что вы глаз от него не оторвете.

- Елена Ивановна, какое у вас было задание на чемпионате «Навыки мудрых»?

- На конкурсе «Навыки мудрых» отличительная особенность по стандартам WorldSkills конкурса была в том, что нам, участникам, был предоставлен абсолютно одинаковый набор цветов, инструментов, и ограничено время. Два часа на каждую из трех композиций. Нельзя было привозить с собой никакие домашние заготовки.

Первая работа – это букет на каркасе. Из веток, предоставленных организаторами, нужно было сделать некий каркас и наполнить его цветами. Это должно быть красиво, эффектно и технически правильно. Букет должен был стоять после подвески без вазы, и ни в коем случае не упасть после того, как его подрезали. Он должен был сохранять равновесие. Букет важно было собрать по всем законам построения композиции, цветового круга, соседства.

Второе задание - композиция, которую мы должны были поместить в стеклянную вазу в определенных техниках. Но при этом ни один цветок не должен шевельнуться после того, как эту вазу будут переносить.

Третье задание тоже было не совсем стандартное. Нужно было сделать украшение для невесты, заменяющее букет, с которым она могла бы пойти в ЗАГС.

- Вы волновались?

- Нет. Я же ехала на этот конкурс не за победой, а больше за тем, чтобы показать, что же такое – флористика, как она прекрасна. И мне приятно было увидеть там таких же спокойных выдержанных коллег, которые не волновались, не спешили, не суетились, а так осознанно, стильно, красиво преподнесли свои работы. И победил тот, у кого, может быть, было немного техничнее, немного симпатичнее. А, в общем и целом, все работы были достойные.

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