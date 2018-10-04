Красноярские ученые реабилитировали лапшу «Доширак»

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-04T19:30:29+03:00

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Как только не кляли вермишель быстрого приготовления – то бич-лапшой обзовут, то бомж-пакетами! Хотя лучшего варианта для перекуса на скорую руку – в поезде или походе – не найти, чего уж там… А вот в офисах из-за «Дошираков» или «Биг Бонов» могут разгореться настоящие войны. Химозный парок, поднимающийся из пластикового корытца, выдержит далеко не всякий.

- Как это вообще можно есть? – возмущаются коллеги-зожники. – Тут же вся таблица Менделеева.

А вот и нет. Как оказалось, не вся. И употреблять быстролапшу иногда можно. Но осторожно. Об этом рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск ученые СибГУ имени Решетнева.

На фото - доцент СибГУ Елена Семиченко. Фото: СибГУ.

Так ли уж вредна та самая лапша решила проверить доцент кафедры органической химии Елена Семиченко. И пришла к любопытным выводам.

Первым делом изучила состав лапши. Итак, в ней есть пшеничная мука, соль, крахмал, пищевая сода и регулятор кислотности – полифосфат натрия.

- В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку, - считает Елена Семиченко.

Еще один «сомнительный» компонент - пальмовое масло. Оно способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Однако здоровому человеку вреда не принесет.

Теперь о «бульоне». Кроме главной составляющей – воды, в нем присутствует соль, крахмал, то же пальмовое масло, есть сорбат калия и бензоат натрия. Два последних, несмотря на устрашающие названия, довольно безобидны. Это консерванты, а по сути природные соединения, они содержатся даже в ягодах.

А как без глутамата натрия? «О нем слагают жуткие легенды. В действительности же это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в лапше», смеются исследователи.

О, а тут еще на пачке указано - мальтодекстрин. Что за «зверь» такой? На деле это вещество, которое получают из кукурузного крахмала. А используют для приготовления продуктов для детей и диетиков.

- В ложке – лекарство, а в чашке – яд, - подытоживает Елена Семиченко. - В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров. Пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины. Лапша «Доширак» – сертифицированный продукт, разрешенный в России к продаже и употреблению. Он прошел проверки, а значит, его можно употреблять. Вы точно не отравитесь, если употреблять лапшу в разумных количествах.

Вот оно что… Может, по лапшичке?