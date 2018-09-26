Авиадебошир, «заминировавший» аэробус в новосибирском аэропорту, оказался бизнесменом из Красноярска

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-26T12:18:18+03:00

За пять минут до взлета он потребовал пересадить его в бизнес-класс и подать шампанское

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24 сентября в новосибирском аэропорту «Толмачево» из-за дебошира пришлось отложить рейс и дважды самым тщательным образом осматривать аэробус – искали бомбу. Тревога оказалась ложной, но силовики со служебной собакой отрабатывали ее по полной. А случился весь сыр-бор из-за того, что одному из пассажиров не понравилось его место. Вот он и потребовал улучшить свои, назовем так, полетные условия с обычных на люксовые.

В пресс-службы УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что направлялся мужчина в солнечный Азербайджан. По паспорту – гражданин России, житель Красноярска. А родом – с Кавказа. Летел на родину на семейное торжество. Прямых рейсов из Красноярска в Баку нет, пришлось сначала добираться до Новосибирска.

Мужчина – человек не бедный, имеет в Красноярске свой бизнес. Привык летать комфортными условиями: мягкое кресло, шампанское, ноги можно вытянуть. Но как-то так получилось, что билет купил в эконом классе.

Когда объявили посадку, пассажир сел на купленное место. Поначалу вел себя тихо, пока остальные пассажиры усаживались. Только озирался вокруг, в глазах немой вопрос: «кто все эти люди». А когда посадка подошла к концу и бортпроводники уже стали закрывать двери, у него что-то переклинило. Может, алкоголь голову затуманил, - рассказывают линейные полицейские.

Подозвал стюардессу и потребовал пересадить его в бизнес-класс. Бортпроводница вежливо отказала: нельзя, гражданин?! У вас билет в эконом класс, вы хотите в бизнес? Никак нет.

- Не пересадишь? Точно не пересадишь? Тогда увидишь, что я сделаю: сейчас самолет взлетит, и я взорву бомбу, - примерно в таком тоне заявил пассажир.

Стюардесса поспешила в кабину пилотов, передала его слова.

Ну, бомба, так бомба – и капитан воздушного судна сообщил обо всем диспетчеру. Вылет, разумеется, пришлось задержать. Пассажиров эвакуировали в здание терминала. Испугались ли пассажиры? Скорее нет. Видели же – мужчина в неадеквате, наверняка уже принял на грудь несколько «дриньков». Скорее разозлились, что из-за него придется задержаться. У людей планы рушились, а этот – со своими требованиями.

Отряд силовиков обследовал весь самолет сверху до низу, служебная собака обнюхала багаж. Потом пассажиры повторно прошли проверку перед посадкой. И с опозданием на два часа аэробус, в котором находились полторы сотни человек, наконец, улетел в столицу братской республики. Только уже без жителя Красноярска.

Его в наручниках сначала доставили в отдел полиции, потом – в КПЗ. Завели уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Хмель вскоре выветрился и мужчина осознал, что натворил. Но сделанного не воротишь – придется отвечать, могут дать до 5 лет лишения свободы. Да еще авиакомпания счет выставит за двухчасовую задержку. К слову, если бы красноярский бизнесмен просто обругал окружающих, его бы оштрафовали за мелкое хулиганство. А если бы промолчал и спокойно сидел на своем месте – через три часа был бы уже на родине. И всем было бы хорошо. В общем, делайте выводы, любители подебоширить.

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