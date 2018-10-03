Выживший после катастрофы в Якутии пилот: «Я сделал палатку из снега и обломков вертолета»

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-03T11:51:28+03:00

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Один – в жестокую пургу… В Якутии пилот разбившегося в горах вертолета четыре дня боролся со стихией. И победил.

Напомним, авиакатастрофа случилась в субботу, 29 сентября. Вертолет «Robinson», вылетевший из Среднеколымска в Якутск, рухнул в 27 километрах от села Сасыр Момского района. На борту был один человек – предприниматель Александр Новосельцев, которому принадлежало судно.

Крепкий, здоровый мужчина… После вынужденной жесткой посадки он был в сознании. И успел передать свои координаты спасателям. Те немедленно выдвинулись на место. Вертолет Ми-8 искал пропавший борт с воздуха. Наземную группу – она прочесывала все на вездеходах – вел опытный оленевод. Однако на следующий день операцию пришлось свернуть. Повалил снег, разыгралась пурга.

Поисковую операцию пришлось прервать на двое суток из-за пурги. Фото: ГУ МЧС России по РС(Я).

- Поиски прервались на два дня, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Ксения Рахматулина, главный специалист пресс-службы главного управления МЧС России по РС(Я). - Начался снегопад, видимость нулевая. И сама местность очень сложная для поисков – скалы, ущелья. Там уже лежит снег, температура минусовая, 2-3 градуса, ветер...

А сегодня утром погода наладилась. Вылетел вертолет, и командир экипажа «Якутских полярных авиалиний» сверху увидел: сверху на хребте стоит мужчина. Спасатели сели у склона, поднялись на него и эвакуировали человека в село Хонуу, потом в больницу. Есть информация, что пилот в целости и сохранности, нет даже никаких обморожений.

Как такое возможно?

- Сами поражаемся! – говорит главный врач Момской ЦРБ Ираида Харлампьева. - Больница готова была оказать пилоту экстренную помощь, но к нашему счастью, он прилетел в стабильно нормальном состоянии. Врачи уже в аэропорту начали его осмотр, мерили давление, проверяли сердце. Не было ничего плохого, истощения, даже малейшего обморожения. Пилот оказался очень-очень опытным вертолетчиком! Мы были в шоке, что все обошлось.

Снегопад, скалы. ветер... Фото: ГУ МЧС России по РС(Я).

Как он уцелел? Просто сразу взял ситуацию в свои руки. Человек северный, понял: пурга – это надолго. Значит, главное – не паниковать.

- Вертолет упал на бок, и я сразу начал эвакуироваться, - признался Александр врачам. – И снега и из материала вертолета сделал что-то наподобие палатки. И наказал себе: пятнадцать минут сплю, а потом просыпаюсь и начинаю делать зарядку, чтобы не замерзнуть. Я понял: пурга, поэтому два-три дня меня не спасут. А, когда услышал звук вертолета, поднялся на холм…

Сейчас мужчина летит в Якутск. Вместе в Росгвардейцами. Там окончательно придет в себя, может быть, еще раз покажется врачам… И домой.

- Его жена звонила, плакала. Ее успокоили, - откровенничает Ираида Харлампиева. – Там ведь его сын ждет дома, мальчишке 11 лет. Нам весь Среднеколымск звонит тоже, люди переживают. А мы…счастливы, что у нас живут такие мужчины...