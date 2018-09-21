Мэр Красноярска Сергей Еремин и олимпиец Николай Олюнин зажгли в Турине огонь Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 08:23 2018-09-21T08:34:48+03:00

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В итальянском городе Турине зажгли огонь Зимней универсиады-2019. Обратный отчет всемирного спортивного праздника начался. За эти полгода огонь побывает в странах – участницах будущей Универсиады, прошагает по России и, наконец, будет доставлен в Красноярск.

Церемония проходила на территории старинного университета Турина. В ней приняли участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, мэр Турина Кьяра Аппендино, заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов. От Красноярска прибыли мэр города Сергей Еремин и гендиректор АНО «Дирекция Красноярск 2019» Максим Уразов.

Сибиряки устроили красивую презентацию

Теперь на лепестке чаши есть и Красноярск. Фото: дирекция Универсиады-2019

Красноярского края и города Красноярска. Украшением стал творческий номер «Енисейская Сибирь», режиссером которой стал серебряный призер Олимпийских игр, Посол Зимней универсиады-2019 Илья Авербух.

Кульминацией церемонии стало зажжение чаши огня. Кстати, на металлических лепестках этой чаши можно увидеть эмблемы всех летних и зимних Универсиад. Теперь здесь есть лепесток и с логотипом Зимней универсиады-2019.

Факел пронесли по улицам старинного Турина. Фото: дирекция Универсиады-2019

Первый факел будущей Универсиады зажег сноубордист Николай Олюнин. Он - серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный призер Универсиады-2013 и посол Универсиады-2019.

- Конечно, я очень волновался! Это исторический момент для всего мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это новый опыт. Спасибо, что мне предоставили возможность вписать себя в историю Зимней универсиады-2019! Это очень важно для меня еще и потому, что Студенческие игры впервые будут проходить в моем родном городе. Красноярск сегодня стремительно преображается благодаря подготовке к Зимней универсиаде 2019 года: строятся современные спортивные объекты, появляются новые скверы, – рассказал Николай Олюнин после церемонии.