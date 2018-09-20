Кандидаты на пост главы Хакасии: за кого можно будет проголосовать 23 сентября

СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-20T15:58:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хакасии накануне второго тура выборов идут серьезные политические баталии. Предыдущий тур стал политической сенсацией не только внутри региона. Напомним, 9 сентября, в единый день голосования, единоросс Виктор Зимин, который руководит Хакасией с 2009 года, уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (32,4% против 44,8%). В предстоящем туре, который состоися 23 сентября, политические противники вновь попробуют оспорить кресло главы Хакасии (выборы идут по мажоритарной системе, когда кандидат должен набрать 50% плюс 1 голос).

Конечно, такого политического рывка от коммунистов никто не ожидал. Станет ли Хакасия одним из звеньев так называемого «красного пояса»? Это, пожалуй, самая главная интрига.

- В Хакасии сложилась невероятно сложная финансово-экономическая и социальная ситуация, - считает политолог Юрий Москвич. – Это один из первых субъектов, который попал под «мельницу» минфина России: введено внешнее управление финансами республики – из Москвы. Это говорит о том, что глава Хакасии имел бесспорные экономические и социальные проблемы в регионе. На этом фоне выбор кандидата от партии власти не совсем понятен – совершенно очевидно, что выдвижение от партии власти предыдущего главы было обречено на жесткую критику оппонентов.

По мнению Юрия Москвича, ситуация не была бы столь острой, если бы Зимин умел договариваться с политическими партиями.

- В Красноярском крае, например, тоже имеются социальные и экономические проблемы, однако Александр Усс сумел договориться с крупными корпорациями и политическими партиями. Протестное голосование и в крае было, конечно, но оно прошло в мягкой форме. К тому же, надо понимать, что в последнее время политическая ситуация в России резко обострилась. Те партии, которые радикально настроены и последовательны в неприятии пенсионной реформы, оказались, как говорится, к месту и усилили свое влияние. Что касается кандидата от КПРФ, то готова ли компартия в Хакасии реально взять власть в свои руки – большой вопрос! Одно дело быть оппозиционным политиком, совсем другое – взять ответственность за регион.

- Какой прогноз можете дать на второй тур выборов в Хакасии?

- Отмена результатов второго тура выборов в Приморье резко меняет политическую ситуацию в субъектах России, где назначен второй тур в ближайшее воскресенье. Оппозиция получила большой карт-бланш для того, чтобы идти вперед, ведь официальная позиция такова: главное – чтобы выборы были честными, и не важно, к какой именно политической партии принадлежит победитель. Я не исключаю, что в связи с этим количество протестно голосующих людей в Хакасии станет больше. Второе – совершенно очевидно, что может уменьшиться административный ресурс ныне действующего главы Хакасии. Многие в избирательных комиссиях, услышав, что им грозит судебное преследование и наказание до 4 лет, будут более осторожными, поскольку главным становится закон, а не административная «крыша». Третье – второй тур выборов в Хакасии будет проводиться под жестким контролем ЦИК России. Не исключено, что Хакасия может войти в «красный пояс» наряду с Новосибирской и Иркутской областью. Это связано может быть в первую очередь с желанием людей обновлять власть. В электоральной науке есть понятие «рассерженные граждане» - это люди, которые, в общем, могут даже не иметь четкого представления о том, кто именно должен быть главой, им главное, чтобы власть шевелилась. Они хотят своим электоральным поведением заставить власть меняться.

ДОСЬЕ «КП»

Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года на ферме Диссос Краснотуранского района Красноярского края. Мать – немка, отец – русский.

Образование: окончил среднюю школу в селе Катаново (Аскизский район Хакасии); в 1981 году окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум; в 2007 – Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Карьера: начинал на железной дороге мастером, в Дорстройтресте Красноярской железной дороги был мастером, прорабом, а затем – начальником участка. В 1985 года – начальник строительно-монтажного управления. С 1992 года – замначальника Абаканской железной дороги.

С 2004 года – член партии Единая Россия (один из основателей хакасского отделения партии). В том же году избран депутатом Верховного Совета Хакасии. С 2007 года – депутат Государственной Думы от Единой России, член комитета по аграрным вопросам. С 2009 года – глава Хакасии, переизбран на второй срок в 2013 году.

Валентин Коновалов родился 13 ноября 1987 года в Охотске Охотского района Хабаровского края.

Образование: окончил гимназию №5 Норильска (Красноярский край); в 2005 году поступил в Хакасский госуниверситет имени Катанова (юриспруденция); в 2013 окончил аспирантуру Хакасского госуниверситета по специальности по специальности «Теория и история государства и права. История правовых учений».

Карьера: с 2007 года – член Коммунистической партии РФ, с 2009 года – член Комсомола; с 2010 года – юрисконсульт в газете «Правда Хакасии», руководитель юридической службы ХРО КПРФ; с 2011 до 2013 года – член избиркома Хакасии; с 2013 года – депутат горсовета Абакана; с 2018 года – первый секретарь Комитета ХРО КПРФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эллу Памфилову возмутило отсутствие на совещании председателя ЦИК Хакасии

На своем рабочем месте отсутствовал глава избиркома Хакасии Александр Чуманин, - в то время как регионы должны были обсуждать важные оргвопросы, касающиеся подготовки ко второму туру губернаторских выборов (подробности).