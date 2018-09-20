Эллу Памфилову возмутило отсутствие на совещании председателя ЦИК Хакасии

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-20T11:03:01+03:00

В хакасском избиркоме назвали причину, по которой «прогулял» Александр Чуманин Фото: Дмитрий Лифанцев

В хакасском избиркоме назвали причину, по которой «прогулял» Александр Чуманин

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— Где председатель комиссии? Где он? — возмутилась глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время совещания ЦИК.

На своем рабочем месте отсутствовал глава избиркома Хакасии Александр Чуманин, - в то время как регионы должны были обсуждать важные оргвопросы, касающиеся подготовки ко второму туру губернаторских выборов.

— Это безобразие, — заключила Элла Памфилова.

Как выяснилось, председатель хакасской ЦИК был в это время на другом совещании:

- Произошла техническая накладка: на это же время было назначено совещание с председателями территориальных комиссий. Александр Владимирович должен был присутствовать на нем. Его зам – Ирина Адмаева отчитывалась на заседании комиссии и причину отсутствия председателя пояснила, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск в хакасской ЦИК.

Выборы в Хакасии обещают быть как минимум, не скучными. Ведь в первом туре 56-летний Виктор Зимин, возглавлявший республику с 2009 года, неожиданно уступил кандидату от КПРФ - 30-летнему Валентину Коновалову (32,4% и 44,8% голосов соответственно).

Именно между ними теперь и развернется борьба, - следите за этим в режиме онлайн 23 сентября на нашем сайте.

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Агитационный материал кандидата от КПРФ Валентина Коновалова проверят на экстремизм.

- На заседании рабочей группы по информационным спорам (это коллегиальный орган, куда входят представители Роскомнадзора и других организаций и комиссий) поступила жалоба на агитационные материалы кандидата, - пояснили в хакасской ЦИК. – Материалы направлены в правоохранительные органы для проверки на экстремизм.

Известно, что сейчас агитационный материал (речь о газете «Тульская правда»)отпечатан тиражом в 100 тысяч экземпляров в одной из типографий Красноярского края. В газете использованы снимки и мнения лиц, которые не могут участвовать в агитации, нет обязательной информации о том, что газета отпечатана за счет средств избирательного фонда кандидата. Все обстоятельства проверяют правоохранители Хакасии.

Но, как оказалось, это не единственный «вброс». В двух районах Абакана (столица республики)найдены чучела руководителей региона.

- Да, такой факт тоже имеет место, - подтвердил Кирсанов. – Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных размещению этих чучел.

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