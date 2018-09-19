«День Енисея – 2018»: Видишь шину? Кати в машину!

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-19T14:30:27+03:00

Осенний, уже седьмойпо счету, экоквест по очистке берегов Енисея прошел на Косе Орлиха в прибрежной зоне Зелёной рощи

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Большой экомарафон в формате квеста, когда на берега Енисея выходит несколько сотен красноярцев, проводится минимум два раза в год. В июне в Красноярске на уборку пришли 300 человек, в минувшую субботу в два раза больше.

«Комсомолка» решила присоединиться к движению и на месте выяснить в чем сила его притяжения?

Задаем этот вопрос Сергею Попову, заместителю директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ:

- Мы много чего экологического проводили и проводим: и туристические слеты, и фестивали, и лектории, и научный компонент подключали.Но все же массовый формат— это именно уборка – простое и понятное действие с наглядным результатом на благо Енисея: берега становятся чище. Но это не субботник в чистом виде, когда собрали мусор, закидали в КАМАЗы и ушли. Это интересный квест, где за каждый килограмм начисляются баллы и предполагаются призы победителям. Есть образовательные локации, соревновательные, развлекательные, а в финале – большое награждение с чаепитием и творческой частью – участники презентуют мусорные находки. Чего только мы не находили за эти годы, даже живую черепаху! Кстати, ее зовут Еня, она до сих живет у одного из волонтёров Дня Енисея.

Пора за дело

На часах начало 12-го, на проспекте Ульяновский - столпотворение. Ого, это аншлаг! Много молодежи, подростков, семей с детьми, с нами и руководители: глава администрации Советского района Андрей Коротков и заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Небольшое приветствие от организаторов и команды, словно ручейки, спускаютсяна берег.

Постоянные участники

Илья и Федор Морозовы из краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям– к подвигам готовы: один в камуфляже, другой – в коляске, чуть больше года малышу.

Мастер-классы для малышей. Фото: предоставлено компанией РУСАЛ

-Мы участвуем второй раз. Приходим всей семьей, а всего в нашей команде – 10 человек. Летом наша команда заняла призовые места и в командном зачете, и в презентации экотрофеев: мы тогда представили шикарный топор «в комплекте»с черепом.

- Федора ждет особое воспитание? Будет экомарафонцем?

- У него просто нет выхода!

Через два часа

Ура - победителям! Команда из краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям заняла первое место, собрав больше всего мусора.

На земле, и на воде

Сотрудники МЧС наводят порядок сразу и на земле, и на воде: с катера команда ГИМС баграми вычищает Енисей, а на берегу парни берутся за самые сложные участки. И не только собирают мусор, но и помогают командам, где одни девчонки.

- Больше 30 сотрудников пожарных частей на Дне Енисея сегодня. Все мы, если быть точными, 95%, – красноярцы, живем здесь, и хотим видеть город чистым и красивым, - говорит Евгений Шереметьев, начальник Красноярского пожарно-спасательного гарнизона. - Енисей в нашей работе - главный помощник. Сколько бы ни придумали химические противопожарных средств, вода – самое основное, и самое эффективное: 90% пожаров можно затушить водой.

Через два часа

Сотрудники МЧС заняли второе место в общекомандном зачете по количеству собранных мешков мусора. Поздравляем!

Бородачи из КиК

Идут этакие богатыри-бородачи: у каждого в одной руке – гигантский мешок, в другой – шины.

Парни, Павел Барбицкий и Петр Плахов, из молодежного совета предприятия по производству колёсных дисков «КиК»:

Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ, наградил победителей, а первым - Илью Морозова из команды-лидера. Фото: предоставлено компанией РУСАЛ

- Захотели участвовать, пришли нашей волонтерской командой, а шины собирать на утилизацию - положение обязывает, мы же производители колес, лидеры.

Сами мы… местные

Светлана и Александр Самохины в квесте участвуют впервые.

- Классно все, настроение – отличное, молодежи много. Мы с удовольствием пришли. Живем на Тельмана, гуляем на берегу, наш любимый район.

На обочине, как на пикнике, расположились малыши, играют, маму караулят.

- Чьи такие?

- Мои, Роберт и Оскар. А я - Татьяна Медведева из «Нашего дворика» - это центр для детей многодетных семей, малообеспеченных. Сегодня мы пришли вместе с ребятами на квест, - учиться полезным делам.

Школьники и студенты? Здесь!

Музыка – бодрая, слышно на всем берегу, стайка девчонок успевает и пакеты набивать, и танцевать.

Это 7 «г»из школы №18. Болтаем о первых днях в школе.

- Отлично все, учителя веселые, отдохнули от нас!

- Здесь самые активные девочки, их уговаривать не нужно, - говорит Ирина Конова, классный руководитель. - Направление нашей школы – русская культура, а экология тоже культура, ведь так.

Команда 7Г из школы №18. Фото: предоставлено компанией РУСАЛ

Есть идея и у5 «г»школы №152.Их естественнонаучный пятый класс сформировался заново, и, по словам классного руководителя Натальи Шваревой, самое время познакомиться поближе. Активные родители, дети и учителя пришли на Енисей не только сделать доброе дело, но и… подружиться. Наперебой рассказывают нам о своих трофеях:

- Нашли мангал, подушкии чью-то шкуру!

Идем дальше. В кустах на берегу видим флаг СФУ, а в зарослях обнаруживаем и его студентов. Не боятся грязи, разбирают большую свалку. Большая команда, 40 человек, студентов разных курсов, будущих экологов и географов пришли на экоквест. Работают дружно.

Через два часа

Барабанная дробь! Третье место в общекомандном зачете по количеству мешков заработали студенты из Аграрного университета. А абсолютным победителем квеста по баллам, где учитывались не только мешки, но и победы на локациях, тоже стали студенты, но с кафедры географии Сибирского федерального университета.

Привет, мы – из «Енисея»!

Здесь, чтобы познакомиться, нужно встать в очередь.

В этом году у «Дня Енисея» сразу несколько новых, спортивных друзей. Это красноярские команды с символичными названиями «Енисей»: парни – баскетболисты и девчата из взрослой регбийной команды. Их локации стали частями квеста, и всем, особенно, малышам и подросткам, очень понравились. Талисманы БК «Енисей» - Еня и Яра, - не присели, не «прилегли», столько было желающих сделать фото со львятами.

Проигравших нет

Всего за два часа команды собрали 1267 (!) мешков мусора, пластик отсортировали – получилось 302 мешка. Пока жюри подводит итоги, любимая часть квеста – презентация мусорных находок. Выступления идут нон-стоп. Хлебница, бидон, якоря, рубанок, письма в будущее, палица для наказания нерадивых горожан, которые оставляют за собой мусор. Фантазия без границ, шутки, смех. Сочувствуем жюри, как тут выбрать. Победили географы из СФУ с глобусом из шампуров, которые рассказали, что это модель возможного будущего.

Но в этот раз жюри не ограничилось одним победителем. Награду получила и маленькая Ульяна Васильева из команды… (на этих словах вся поляна рухнула от смеха, - прим. автора) … «Прокуроры». Девочка нашла кружечку с ложкой и представила литературную зарисовку, в которой эти предметы потерял Шляпник из «Алисы в стране чудес», видимо, сразу после Безумного чаепития.

Кстати, папа Ульяны, Александр, и вправду прокурор, без шуток, а на субботники их семья ходит часто.

- Чтобы помочь маленькому лесу, которому сделали зло плохие люди, - резюмирует Ульяна.

Спасибо за работу!

Торжественное награждение – позади, народ общается, угощение - готово: гречневая каша с тушенкой из полевой кухни, горячий чай, выпечка.

Еще одна традиция праздника – подарок всем участникам - фито-чай «Зайчик передал», травы для которого собраны на берегах Енисея.

Девочка крутит в руках пачку, читает по слогам зай-чикпе-ре-дал, глаза – вверх:

- Мама, это нам зайчик из леса подарил, за то, что мы тут прибирались?

- Да, малышка.

Из истории вопроса

День Енисея официально празднуется в сентябре. Но за несколько лет праздник превратился в масштабный марафон экологических акций – квестов, экскурсий, конкурсов и фестивалей, который идет круглый год сразу в Красноярском крае и Хакасии.

Его традиционно организовывает Центр социальных программ РУСАЛа совместно с многочисленными партнёрами проекта, в этом году - и при поддержке Фонда Президентских грантов

В чем основная идея? Привлекать внимание к проблеме загрязнения Енисея и наводить порядок на его берегах. Цель – важная, задачи – понятные, может поэтому так активно откликаются люди?

Из истории вопроса

Проект развивается. Все лето на берегах Енисея: острове Татышев, Ярыгинской набережной, проспекте Ульяновском, - по выходным работали экоточки: можно прийти, получить мешки, перчатки, - и на уборку! За старание и собранные килограммы мусора, - символические призы, а если есть время и желание,можно было посетить лекции на экологические темы, предложить свои идеи. В том, что это нужно, сомнений нет. По словам организаторов, за минувшее лето 830 активистов отработали 560 часов на выходных, посвятив это время воспитанию экологической ответственности. В результате общими усилиями удалось собрать около 2000 мешков, т.е. около 15 тонн.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 – столько экологических мероприятий проведено под брендом День Енисея с 2012 года

850 – столько КАМАЗов мусора вывезено с берегов реки

80 000 - столько людей стали волонтерами акции.