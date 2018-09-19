В интересах угольных королей?

СЕГОДНЯ 02:22 2018-09-19T02:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Видимо, новый коммунистический тренд на использование в качестве кандидатов крупных бизнесменов (Грудинин, Кумин) или их представителей настолько глубоко проник в концепцию работы КПРФ с избирателями, что регулярно туманит мозг ее членам. «Еще Сталин написал, что с приближением победы коммунизма борьба обострится. Буржуазия никогда не отдаст власть просто так», - отмечает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов в своем интервью «Правде Хакасии». Для ставленника угольных магнатов (по сообщениям СМИ, кампанию финансировал холдинг «РУТЭК», ключевым активом которого является «Разрез Аршановский») заявление, прямо скажем, забавное. Тем более буквально в следующем абзаце интервью он заявляет: «В республике есть серьезные и очень состоятельные люди, которые заинтересованы в смене власти. Они серьезно поддерживают нашу партию финансами, хотя не хотят это афишировать. Они уже дали понять, что с удовольствием возьмут на себя управление целыми секторами экономики в случае нашей победы. Нам даже вмешиваться не надо будет, они опытные люди и сами отлично разберутся». В комментариях эта цитата, наверное, не нуждается. «Люди опытные, сами разберутся...»

«СТАРИКИ, НА ВЫХОД!»

Учитывая тот факт, что ключевой фигурой в коммунистической фракции Верховного совета Хакасии является заместитель генерального директора крупного угледобывающего предприятия топ-менеджер ООО «Разрез Аршановский» Игорь Пономаренко, «зеленая» риторика Коновалова выглядит, на мой взгляд, совсем неубедительно.

«Чтобы спасти экологию, - утверждает он, - такие вредные производства как добыча угля, надо останавливать, а не расширять. Вот запустили новой рудник в Абазе. Разве это что-то дает на перспективу? Ничего, просто оттягивает неизбежный конец».

А вот Аршановский разрез этот конец, видимо, не оттягивает.

Традиционной электоральной базой коммунистов являются люди старшего поколения. И в этом смысле высказывания Коновалова, мягко говоря, противоречат партийной линии и близки скорее социал-дарвинистской психологии бизнесменов, которые считают бабушек помехой на пути прогресса.

«Я уважаю старших, но давайте смотреть правде в глаза - многие из них не могут работать в новых условиях, - заявляет Коновалов. - А нужны люди, способные выполнять важные функции. Отсюда ставка на молодых. Мне с ними проще находить общий язык, мы смело говорим о таких вещах, которые люди старшего поколения вряд ли даже поймут. Поэтому я говорю: старики, на выход! Дорогу молодым! И касается это не только членов партии и партийной работы, но и вообще стариков в разных областях деятельности».

Здесь вспоминается предвыборный ролик кандидата в вице-президенты от Республиканской партии США Пола Райана, в котором он сбрасывал в пропасть старушку на инвалидном кресле.

Совсем уж анекдотично выглядят рассуждения Коновалова о национальном вопросе. «Подлинная дружба народов возможна только при коммунизме и нигде больше, - говорит кандидат от коммунистов. - Советский союз свел на хакасской земле в одну большую дружную семью немцев и прибалтов, украинцев и кавказцев. И никогда никаких противоречий не было».

А высказывание Коновалова о том, что победа идей коммунизма доказана Марксом, Энгельсом, Сталиным и Горбачевым… Что это? Шутка коммунистического кандидата? Поставить в один ряд с классиками марксизма-ленинизма человека, развалившего Союз и вызывающего стойкую аллергию у традиционного электората КПРФ?! Или Коновалов наивно полагает, что все это соответствует новому имиджу партийного лидера - политик левых взглядов должен толерантно относиться к геям, указывать старикам на выход и черпать вдохновение в идеях Горбачева о «социализме с человеческим лицом»?

Какие еще новые ошеломительные выводы сделает Коновалов в случае своей победы на выборах? И, главное, кому он будет должен, если победит? Тут уж, простите, речь идет о судьбе целого региона, а не о реализации амбиций молодого человека.