2018-09-18T11:37:54+03:00
Происшествия

В Хакасии раскрыли ячейку террористов, вербовавших мужчин на войну в Сирии

С лидером запрещенной организации глава ячейки общался через «Телеграмм»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии раскрыли ячейку террористов-джехадистовВ Хакасии раскрыли ячейку террористов-джехадистовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Абакане ФСБ раскрыла ячейку террористов. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Хакасия, во главе ячейки стоял житель иностранного государства. Какого именно, не уточняется. Он вовлек в свою преступную группу четырех жителей республики. Вместе они вербовали граждан в одну из террористических организаций – «Джамаат ат-таухид валь-джихад», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Главный подозреваемый общался с лидером организации посредством мессенджера «Телеграмм», получал от него инструкции и указания.

Одной из целей подозреваемых было привлечь как можно больше сторонников и вербовка их для участия в боевых действиях на стороне радикальных исламистов на территории Сирии.

В настоящее время все участники преступной ячейки задержаны. У них изъяты документы и пропагандистские материалы экстремистского содержания, а также документы на электронных носителях, подтверждающие факты пособничества террористам.

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