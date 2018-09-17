2018-09-17T13:47:14+03:00
Происшествия

«Ноги отнялись, и мы написали близким - прощайте!»: сестры двое суток провели в тайге без еды, воды и спичек

Теперь обе грибницы говорят, что в лес больше ни ногой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Чтобы найти женщин, спасатели кричали их имена, голос в горах и тайге разносится далеко Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по ТувеЧтобы найти женщин, спасатели кричали их имена, голос в горах и тайге разносится далеко Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве
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В 30 километрах от Кызыла (столица Тувы) уже непролазная чаща. Каждую осень здесь, на станции «Тайга», настоящее паломничество грибников и ягодников – идут за брусникой, маслятами, груздями. До города, кажется, рукой подать, а тайга так и обступает: грибов видимо-невидимо. Местные говорят, что в выходной днем можно на часок отскочить из города и набрать маслят на знатную жарёху. Вот две сестры из Кызыла Чечек и Алимаа Сат (45 и 42 года) и решили отправиться по грибы. Думали, на пару часиков со знакомыми съездить, а получилось… на несколько суток. Как заблудились – сами не поняли. Вроде места знакомые, а к дороге не выйти.

В Туве две сестры заблудились в тайге. Видео: МЧС по республике Тыва.

… В этом году осень в Туве выдалась прохладная, но в начале сентября в тайге снега еще не было. Чечек и Алимаа Сат решили: надо пользоваться погодой, пока можно. Днем 2 сентября вместе еще с тремя приятельницами погрузили в машину ведра и корзины и выехали за город. Разбрелись по тайге быстро. Чечек и Алимаа старались не терять друг друга из виду. Как только одна из них скрывалась за очередным кустом, вторая тут же аукала. Ушли женщины довольно глубоко в чащу.

Спасатели прикинули квадрат поисков - пройти предстоит немало Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

Спасатели прикинули квадрат поисков - пройти предстоит немало Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

- Хотели назад поворачивать, оглянулись вокруг и поняли, что не знаем, куда идти, - рассказывает Чечек. – Решили двигаться в том направлении, которое нам казалось верным. И еще сильнее заблудились.

По дороге даже на следы женщин натыкались Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

По дороге даже на следы женщин натыкались Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

На улице начало смеркаться, темнеет в тайге всегда быстрее. Начался дождь, в довершении всех своих бед сестры еще и промокли до нитки. А при себе – ни воды, ни еды, ни спичек. Благо, из горных ручьев хоть напиться можно. Тут младшая из сестер, Алимаа, начала плакать: идти было уже невозможно. Ноги промерзли до костей, мышцы начало сводить судорогой. У Чечек колено разболелось и распухло.

Встречали родственники сестер с пледами и горячим чаем Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

Встречали родственники сестер с пледами и горячим чаем Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

- Мы пытались позвонить родным или друзьям, но связи не было. Пока шли всю дорогу смотрели на сотовые, вдруг появится. Потом, уже ночью, батареи начали садиться. Тогда и решили, что надо смс написать: если не найдут нас живыми, в отправленных останется, и родные будут знать, что мы старались выйти к людям. У нас у обеих дети маленькие, о них думали, когда писали: «Если нас не найдут живыми, простите, мы вас любим».

Первая ночь, а за ней и вторая застала женщин под одним из деревьев. Температура опускалась до минус трех. Сил идти уже не было совсем, но и лечь, чтобы выспаться, невозможно. Уснешь - замерзнешь насмерть.

Нашли женщин у ручья Магой Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

Нашли женщин у ручья Магой Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

- Словами этот ужас не описать. Так страшно было. Спали мы стоя, прислонились друг к другу спинами, на дерево облокотились… - вспоминать о своих приключениях сестрам до сих пор невыносимо.

Позже одна из них призналась спасателям: так отчаялась, что хотела прекратить пытку болью и холодом – деревьев много, ремень в штанах крепкий.

…Тем временем родственники и знакомые женщин забили тревогу. К полуночи поняли: заблудились сестры, и ждать их у машины смысла нет – надо выручать. Позвонили спасателям.

По данным Тувинского поисково-спасательного отряда:

23.35 - поступило сообщение, что при сборе грибов Ч. Сат и А. Сат, сотовой связи с заблудившимися нет.

23.40 - на основании заявления, группа Тувинского ПСО в составе 8 человек и 4 единиц техники (два УАЗа, квадроцикл, беспилотник) выехали на поисковые работы.

00:40 - группа спасателей прибыли на место, приступили к поискам.

06:00 - дополнительно к поискам привлечены сотрудники МВД (4 человека) и родственники (4 человека).

Искали женщин спасатели, сотрудники МВД и родственники, прочесывая тайгу Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

Искали женщин спасатели, сотрудники МВД и родственники, прочесывая тайгу Фото: стопкадр с видео ГУ МЧС по Туве

- Искали с помощью тепловизора, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Радислав Кызыл-оол, спасатель II класса Тувинского поисково-спасательного отряда.

К утру третьего дня вчетвером спасатели вышли к небольшому горному ручью Магой (приток реки Уюк), кричали потерявшихся по именам. По ручью прошли примерно километров пять, и тут услышали, как те кричат в ответ. Еще километра два пришлось до них идти. Спасателей сестры встречали совершенно измученными.

Идти обе женщины не могли: стояли-то с трудом. Тогда спасатели решили выносить их на себе. Несли примерно 14 – 16 километров!

Комментарий МЧС. Видео: МЧС по республике Тыва.

- Как шли? Метров 500 пройдем, меняемся, садимся отдыхать. По дороге нашли точку, где ловит связь – доложили, что найдены, - рассказывает Кызыл-оол. – Ноги у обеих совсем отказали. Пришлось даже массаж делать, чтобы кровоток восстановить. Примерно к 16:30 вышли к штабу, а там уже и до родственников не далеко.

Встреча с родней получилась бурной. Обеих грибниц сразу укутали в пледы, начали отпаивать горячим чаем.

- Пойдете еще по грибы?

- Не в этом году – точно. И не в следующем. И может быть, вообще никогда – хватило! – говорит Чечек.

КОММЕНТАРИЙ

«У нас спасатели с лета из тайги не выходят»

Дмитрий Крыж, пресс-служба ГУ МЧС по Туве:

- Ежегодно у нас одна и та же картина осенью: очень много грибников и ягодников, которые теряются в тайге. Более того, начиная с лета, у нас спасатели из тайги практически не выходят. К счастью, чаще всего все истории с заблудившимися у нас заканчиваются хорошо – почти всегда удается спасти. В этом году лишь один случай с летальным исходом. Но людям стоит ответственнее относиться к ситуации, взвешивать риски, не удаляться далеко от машины, не терять друг друга из виду, научиться немного ориентироваться в тайге, прежде чем туда идти. Обязательно иметь при себе спички, запас провизии, воду и аптечку. Ведь не всегда такие истории заканчиваются счастливо.

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