Фонари в Красноярске будут загораться и гаснуть автоматически

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-17T14:09:49+03:00

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Вы заметили, как в последнее время визуально преображается Красноярск? Появляется декоративная подсветка зданий и объектов. Красиво горит Коммунальный мост, совсем скоро будет завершен монтаж подсветки на вантовом мосту. Здание БКЗ, железнодорожного вокзала, «свечка» управления КрасЖД, часовня Параскевы Пятницы и другие – это все приятный бонус горожанам. Но давайте поговорим про освещение бытовое. Красноярск – огромный город, он никогда не засыпает, даже в два часа ночи можно встретить на улицах кого-то, кто спешит по делам. Спросите у горожан, устраивает ли их система освещения? И наверняка услышите ответ: нет, есть пробелы, и их надо восполнять.

По какому графику должно работать уличное освещение в Красноярске? В каком объеме? Куда звонить, если не работают фонари? Достаточна ли яркость? Разбираемся в этих вопросах.

Ремонт на 415 миллионов

В августе мэрия заключила муниципальный контракт с «Красноярскгорсветом» на ремонт уличной системы освещения. Это обойдется бюджету в огромную сумму – 415 миллионов рублей. Но и объем работ не малый. Подрядной организации предстоит привести в порядок уличное освещение на 45 городских объектах. Главным образом это улицы города. Но есть в списке и площади, скверы.

Самый масштабный фронт работ запланирован на улицах Калинина, Декабристов, Карла Маркса, Партизана Железняка, Тотмина, 9 Мая, Шахтеров, проспектах Свободный и имени газеты «Красноярский рабочий», Лесопарковой, Кишиневской, Борисевича, Вавилова, Ладо Кецховели, Воронова и других. Также появится новое освещение на Коммунальном и Октябрьском мостах, на острове Отдыха.

На некоторых улицах освещение появится впервые, их внесли в реестр по многочисленным жалобам красноярцев.

В мэрии сообщили, что учли все: световое и кабельное оборудование будет самым современным, энергосберегающим. Плюс сами опоры освещения, распределительные узлы и фонари – антивандальными. Столбы к тому же обработают специальными материалами, на которые трудно приклеить рекламные листовки и легко их сорвать.

Завершить все работы необходимо будет до 20 декабря.

Темные пятна на карте города

Если вам приходилось прилетать в Красноярск на самолете ночью, наверняка любовались сиянием его огней. С высоты ночной город красив, спору нет. Но можно легко разглядеть черные пятна. И это не только пустыри и заброшенные промзоны вроде снесенного Комбайнового завода или Енисейского ЦБК. Есть и улицы, где никогда не было фонарей или они есть, но по каким-то причинам не горят.

Во время эфира на радио «КП» (107,1 Fm) мы попытались составить карту темных улиц города и попросили горожан звонить и рассказывать о них. И оказалось, что к таким темным пятнам можно отнести участки улицы Кутузова, улицу Авиаторов между Молокова и Октябрьской. В районе дома № 11 на улице 78-й Добровольческой бригады столбов освещения никогда не было. А в районе домой 4, 6 и 8 на улице Телевизорной фонари есть, но, по словам радиослушателей, их включают раз в пятилетку. Список можно долго продолжать.

Куда обращаться, чтобы решить эти вопросы? Можно в администрацию своего района, можно в службу 005, можно в «Горсвет». Заявки примут, но как скоро вопрос будет решен, это зависит от обстоятельств. Если просто перегорели все фонари – задача несложная, приедут и заменят. А если фонарей никогда не было, придется подождать, когда заявку примут, поставят в график работ, разработают смету, выберут подрядчика… В общем, не ждите, пока власти заметят вашу проблему, – сами требуйте ее решения.

Во сколько зажигаются фонари

Анатолий Демичев, заместитель технического директора «Горсвета», рассказал:

- Определить на глаз комфортное время включения и отключения освещения, руководствуясь своими визуальными ощущениями, очень сложно. График разрабатывается в соответствии с нормативной документацией. В основу графика заложены несколько принципов. Главный: если естественная освещенность снижается до 20 люкс, значит, фонари должны включаться. А утром, когда естественное освещение повышается до 10 люкс, они должны отключаться.

Сейчас включение системы освещения работает вручную. Она привязана к заходу и восходу солнца. А также корректируется по погодным условиям. Например, если ближе к вечеру небо заволокло тучами и стало темно, то и кнопку нажимают чуть раньше положенного графика. График меняется каждые пять дней. Например, до 15 сентября включительно фонари в городе включались в 19.25. С 16 по 20 сентября – уже в 19.11. Уточнить эту информацию можно будет у диспетчера «Горсвета» (телефон – см. КОНКРЕТНО). И такая система работает уже больше 20 лет.

Насколько реально в нашем городе установить фонари с датчиками, которые бы сами включались? Это реально, говорит Анатолий Демичев. Как только в городе будет запущена автоматизированная система наружного освещения, учитываться будут все факторы – и время захода солнца, и погода, и интенсивность света от транспортных потоков, и даже место в городе, где находится та или иная улица (имеется в виду, что в низине темнеет на 3-4 минуты раньше, чем на возвышенности).

Эта автоматизированная система строится давно, она уже наполовину готова. Но запустить ее можно только после того, как она будет смонтирована полностью по всему городу. Конкретно о сроках сказать пока невозможно, все упирается в деньги.

Работает такая система на основе фотоэлементов. Они устанавливаются не на каждом фонаре, а на исполнительном пункте. Таких пунктов в городе 650. Каждый такой исполнительный пункт объединяет до километра электролинии. То есть одно фотореле - на несколько десятков фонарей.

Почему фонари горят днем

А вот еще вопрос: почему день настал, а фонари горят? С этим вопросом «КП» уже как-то разбиралась.

Нет, это не халатность энергетиков и не пустая трата электроэнергии, как может показаться поначалу. Спасибо горожанам за внимательность, за то, что звонят в службу 005 и в «Горсвет» и сообщают о горящих днем лампах. На самом деле специалисты делают это преднамеренно, когда меняют фонари. Специалисты включают линию на улице и визуально определяют, где какую лампу нужно заменить или устранить неисправность.

Хочу фонарь во двор

Часто красноярцы задают такой вопрос: куда обращаться, чтобы установили фонари во дворах, на детских площадках? В пресс-службе УК «ЖСК» отвечают: они за установку и обслуживание освещения на придомовой территории не отвечают. Все-таки это компетенция других специалистов – «Горсвета». Но помочь жителям могут.

Так что хотите себе фонари во дворах – пишите заявку в свою управляющую компанию, УК передаст эти заявки по назначению – в администрацию города. Платить за это жильцам не придется. Чем больше человек подпишется под заявкой, тем быстрее мэрия должна на нее среагировать.

Конфуз с проспектом Мира

Эпопея с новым освещением на проспекте Мира продолжалась год. Наконец антивандальные опоры установлены, современные фонари смонтированы, кабели убраны с глаз под землю. Думаете, на этом дело завершилось? Хотелось бы. Но сотрудники ГИБДД вышли со специальными приборами, люксомерами, и сделали замеры. Оказалось, новое освещение главного городского проспекта не отвечает требованиям.

По нормативам освещенность проезжей части на проспекте должна составлять от 10 до 20 люкс. А прибор показал прямо под фонарем от 11,8 до 12,3 люкса, а уже в пяти метрах от него – 5,5 люкса. А ведь оно должно быть постоянным на всей проезжей части.

По словам начальника отделения дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Дмитрия Милехина, слабое освещение снижает видимость на проезжей части для пешеходов, а также искажает пределы видимости для водителей автомобилей. Для информации: каждое четвертое ДТП в городе происходит в темное время суток. В темноте глаза воспринимают контрасты, детали и движения вдоль дороги значительно хуже, чем в дневное время, так что чем хуже освещение, тем выше риск ДТП.

Администрация города вынуждена была согласиться с заключением ГИБДД. Там рассказали, что все недостатки, указанные дорожной полицией, будут устранены. Правда, сроков не уточнили. Можно предположить, что придется менять фонари на более мощные. И сделать это нужно будет до 30 сентября – это дата окончания контракта с подрядчиком, который занимается благоустройством проспекта Мира.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если нет света?

- Диспетчерская «Горсвета»: (391) 236-63-63, 217-98-31

- Служба 005

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