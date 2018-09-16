СЕГОДНЯ 04:15 2018-09-16T04:16:28+03:00

В пятницу, 21 сентября, днем синоптики обещают +18 градусов, а в субботу, 22 сентября, аж до +20! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Погода в Красноярске: в конце предстоящей недели потеплеет до +20 градусов! Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого гидрометцентра.

По данным синоптиков, начало рабочей недели в Красноярске будет дождливым и холодным. Так в понедельник, 17 сентября, в светлое время суток ожидается до +11, а во вторник, 18 сентября, - всего до +10 градусов.

Холодными будут и ночи, 18, 19, 20 и 21 сентября в темное время суток в краевом центре будет всего около +2, а за городом, по всей видимости, ударят слабые заморозки.

Но именно к концу недели в Красноярске значительно потеплеет. В пятницу, 21 сентября, днем синоптики обещают +18 градусов, а в субботу, 22 сентября, аж до +20! Правда, на субботу прогнозируют небольшой дождь с переменной облачностью.

Кстати, на следующей неделе отопление должны дать по всему городу. Красноярцы по этому поводу шутят: как холод, так нет отопления, а как батареи стали горячими, так и жди теплой погоды. Видимо, и на этот раз наша народная примета сработает.

Одевайтесь по погоде, и удачной всем новой трудовой недели!