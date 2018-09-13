Осторожно, снегопад! Перекрытая трасса, отмененные рейсы и споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-13T11:05:09+03:00

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Красноярский край и соседнюю Хакасию накрыло первым снегом. Сколько ни предупреждали синоптики, для многих это стало неприятным сюрпризом. Впрочем, капризы природы обсуждают в соцсетях еще с начала недели. Оно и понятно: сначала на город обрушился мощный ливень, потом к дождю прибавился град, а в четверг кое-где принялся пробрасывать снежок.

- Трасса на участке Балахта – Красноярск, - передают люди с места событий. – Завалило знатно. Почти все еще на летней резине. Машины вязнут, помогаем друг другу их толкать. Встали в пробку. Зима, что называется, подкралась незаметно!

Взрослые удивляются ранней зиме. а дети только рады. Фото: ЧП - Лесосибирск.

«Снежные» фото вовсю постят и в паблике «ЧП – Лесосибирск». На снимках – северный город заметает.

- Погода атакует, - пишут местные жители. – Впервые такое видим в сентябре. Еще и дома – бррр – прохладно, отопление пока не дали.

veranikasim Дорога в Балахту

- Зато дети на редкость легко проснулись, услышав волшебную фразу: «Снег пошёл!» - парируют другие. – Вы так удивляетесь, как будто мы в Африке живем.

Стоп, машина

Из-за снегопада в четверг, 13 сентября, частично перекрыли участок федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе. Стихия не унимается и в Хакасии.

- Рейсы в стороны в сторону Абакана, Саяногорска, Кызыла на данный момент не ходят вообще, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в справочной автовокзала. – На сколько приостановили движение, пока неизвестно. Трасса перекрыта с 11 часов. Если отправляетесь в путь, лучше узнавать у нас. Мы звоним, уточняем. Сейчас трасса перекрыта, там до сих пор сильный снегопад.

Снег сыплется прямо на зеленую траву. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Такой, что 14 сентября в центральных районах края даже возможно установление временного снежного покрова, говорят синоптики Среднесибирского УГМС. И не только там:

- К тому же днем по центральным районам Красноярского края местами порывы юго-западного ветра 15-20м/с, по северу центральных районов местами сильные дожди. А на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районах ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20м/с, в Туруханском районе местами сильные осадки.

Какими же выдадутся выходные? Опять снег? Как оказалось, вовсе нет.

Тепло и дождь

- Уже с пятницы начнет теплеть, - делится ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова. - Больше снега мы не ожидаем. Кое-где он пробрасывает, но, понятно, что не ложится. Где-то за городом, где-то в черте города, в отдельных районах. Однако осадки сохраняются до середины следующей недели. У нас будут идти дожди разной степени интенсивности. С пятницы днем будет до плюс 15 градусов, ночью до плюс 5-8. Что касается выходных, будут дожди. Температура в светлое время суток составит до плюс 12-15.

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