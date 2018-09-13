Осторожно, снегопад! Перекрытая трасса, отмененные рейсы и споры в соцсетях
Красноярский край и соседнюю Хакасию накрыло первым снегом. Сколько ни предупреждали синоптики, для многих это стало неприятным сюрпризом. Впрочем, капризы природы обсуждают в соцсетях еще с начала недели. Оно и понятно: сначала на город обрушился мощный ливень, потом к дождю прибавился град, а в четверг кое-где принялся пробрасывать снежок.
- Трасса на участке Балахта – Красноярск, - передают люди с места событий. – Завалило знатно. Почти все еще на летней резине. Машины вязнут, помогаем друг другу их толкать. Встали в пробку. Зима, что называется, подкралась незаметно!
Взрослые удивляются ранней зиме. а дети только рады. Фото: ЧП - Лесосибирск.
«Снежные» фото вовсю постят и в паблике «ЧП – Лесосибирск». На снимках – северный город заметает.
- Погода атакует, - пишут местные жители. – Впервые такое видим в сентябре. Еще и дома – бррр – прохладно, отопление пока не дали.
- Зато дети на редкость легко проснулись, услышав волшебную фразу: «Снег пошёл!» - парируют другие. – Вы так удивляетесь, как будто мы в Африке живем.
Стоп, машина
Из-за снегопада в четверг, 13 сентября, частично перекрыли участок федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе. Стихия не унимается и в Хакасии.
- Рейсы в стороны в сторону Абакана, Саяногорска, Кызыла на данный момент не ходят вообще, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в справочной автовокзала. – На сколько приостановили движение, пока неизвестно. Трасса перекрыта с 11 часов. Если отправляетесь в путь, лучше узнавать у нас. Мы звоним, уточняем. Сейчас трасса перекрыта, там до сих пор сильный снегопад.
Снег сыплется прямо на зеленую траву. Фото: ЧП - Лесосибирск.
Такой, что 14 сентября в центральных районах края даже возможно установление временного снежного покрова, говорят синоптики Среднесибирского УГМС. И не только там:
- К тому же днем по центральным районам Красноярского края местами порывы юго-западного ветра 15-20м/с, по северу центральных районов местами сильные дожди. А на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районах ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20м/с, в Туруханском районе местами сильные осадки.
Какими же выдадутся выходные? Опять снег? Как оказалось, вовсе нет.
Тепло и дождь
- Уже с пятницы начнет теплеть, - делится ведущий специалист красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова. - Больше снега мы не ожидаем. Кое-где он пробрасывает, но, понятно, что не ложится. Где-то за городом, где-то в черте города, в отдельных районах. Однако осадки сохраняются до середины следующей недели. У нас будут идти дожди разной степени интенсивности. С пятницы днем будет до плюс 15 градусов, ночью до плюс 5-8. Что касается выходных, будут дожди. Температура в светлое время суток составит до плюс 12-15.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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Автовокзал Красноярска (многоканальный)
Единая справочная: +7 (391) 220-11-72. С 8:00-22:00 (по местному времени).
Автовокзал работает круглосуточно.
Аэропорт Красноярска
Справочная: +7 (391) 290-46-37
Единая справочная по рейсам: +7 (391) 2-555-999
Зал повышенной комфортности - внутренние авиалинии (Orange Lounge): +7 (391) 290-46-34
Зал повышенной комфортности - международные авиалинии (Lounge Lounge): +7 (391) 290-46-54
Гостиница аэропорта Красноярск: +7 (391) 228-69-23