В Солнечном мутные дождевые потоки отрезали доступ к 144-й школе

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-10T14:46:26+03:00

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- Солнечный топит. Дети по колено в воде. Никаких условий. В школу – все мокрые и грязные… Почему дети должны мокнуть и идти по колено в воде? Переход в школу невыносимый. Вы посмотрите, что творится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668120" frameborder="0"></iframe> Потоп в Солнечном. Видео: соцсети.

Автор этого видео – жительница Солнечного, снимала его из салона своего автомобиля. Иномарка едва-едва подвигается по потокам воды. Настоящее бедствие, наводнение. А рядом на тротуаре идут десятки ребятишек. Чтобы попасть в школу, им нужно перейти улицу и бурлящий поток. Кто-то из ребятишек предусмотрительно обулся дома в резиновые сапоги и все равно не решается переходить эту «реку». А некоторые махнули рукой – и вперед, по воде – надо на уроки идти. С другой стороны, из школы, выходят педагоги и бредут, по щиколотку. А что делать, ждать, пока вода уйдет?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668122" frameborder="0"></iframe> Солнечный, потом. Школа №144. Видео: соцсети.

Такую вот картину наблюдали сегодня, 10 сентября, жители Солнечного рядом со школой № 144. И такое, по их уверениям, происходит не в первый раз. Причина в плохой ливневке и, по мнению жителей, в новостройках, которые растут чуть выше – на проспекте 60 лет Образования СССР. Застройщик нарушает строительные нормы, ливневку то ли вовсе не сделал, то ли сделал как попало – по-хорошему бы надо разобраться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668121" frameborder="0"></iframe> Солнечный, потом. Школа №144. Видео: соцсети.

Только кто будет разбираться, интересуются жители Солнечного. А пока власти не обращают на это внимания, для школьников, мам с колясками и пожилых людей с тросточками эти потоки так и останутся проблемами колоссального масштаба.

Видео: соцсети