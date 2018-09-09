2018-09-09T19:37:22+03:00
Политика

Выборы губернатора Красноярскго края-2018: Александр Усс набрал 60,31 процента голосов

Результаты озвучил глава краевого избиркома после подсчета 18,22 процента голосов избирателей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Усс набралАлександр Усс набралФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае завершились выборы депутатов городских советов и губернатора. Краевой избирком озвучил итоги подсчета 18,22 процента голосов избирателей. Согласно данным подсчета голосов к этому часу, за Александра Усса (кандидат от Единой России) проголосовало 60,31 процента избирателей , за Егора Бондаренко (кандидат от ЛДПР) - 23,17 процента, за Александра Лымпио (кандидат от Справедливой России) - 12,54 процента. При этом в избиркоме фиксировали снижение явки избирателей по сравнению с предыдущими годами. Однако окончательные цифры по явке назовут после подсчета всех голосов.

Ровно в 20.00 участки были закрыты и работали исключительно «на выход» - до последнего посетителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Ровно в 20.00 участки были закрыты и работали исключительно «на выход» - до последнего посетителяФото: Мария ЛЕНЦ

- Никакой особой политической интриги на этих выборах не было, - считает политолог Павел Клачков, прокоментировавший предварительные итоги выборов «Комсомольской правде» - Красноярск, - да и быть не могло по многим причинам. Первая - Александра Викторовича поддержал президент страны, назначив его временно исполняющим обязанности, из чего уже можно было сделать определенные выводы. Вторая - он много лет возглавлял Заксобрание и имеет огромный политический авторитет в регионе. Думаю, на этих выборах не было фигуры с таким же политическим весом, кто мог бы с Уссом всерьез померяться.

- С чем, по-вашему, связана низкая явка избирателей?

- Да, явка низкая и пока ничего с этим не поделаешь. Недаром сейчас в экспертной среде идет серьезное обсуждение переноса единого дня голосования на более поздние сроки - чтобы избирателям было удобнее. Что касается Красноярска, то здесь явка всегда ниже, чем по региону в целом. Связано это по большей части с ментальностью жителей краевого центра, здесь люди более искушены, больше возможностей для досуга. Вообще, в этом году единый день голосования во многих регионах получился неоднозначным. В Хабаровском крае, например, возможен второй тур голосования. В Иркутской области жесткая борьба между Единой Россией и ЛДПР развернулась. То есть в политической системе ближайших к нам регионов все же есть новые тенденции, которые еще предстоит осмыслить.

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