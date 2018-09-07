СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-07T11:50:12+03:00

Золотые унитазы и белый рояль: в Якутске владелец подпольного казино выстроил себе роскошный особняк. Фото: СК России по Республики Саха (Якутия)

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Невзрачная дверь ведет в сомнительное помещение, над входом вывеска: «Интернет-клуб. Бинарные опционы». Человек с камерой ныряет в проем и оказывается в полумраке. Голосов не слышно, только электронное треньканье игровых автоматов. По периметру стены тянется ряд мониторов, перед ними сидят несколько человек, они не обращают внимания на вошедших. Их внимание целиком направлено на экраны – игроки надеются ухватить удачу за хвост и увидеть заветный выигрыш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/667697" frameborder="0"></iframe> В Якутске владелец подпольного казино выстроил себе роскошный особняк.

Затем оператор с камерой заходит в служебное помещение, сомнений нет, это касса. В окошечко из зала рука посетителя протягивает две сотенных купюры – видать, проигрался, бедолага, хочет отыграться назад. А ему заявляют:

- Все, игровой зал закрыт.

За этими автоматами игроманы опустошали свои карманы. Фото: СК России по Республики Саха (Якутия)

За кадром остается, как игроки при слове «полиция» вскочили со своих мест и ринулись из зала вон, расталкивая друг друга из страха загреметь в КПЗ. Кому-то отдавили ногу, кому-то прищемили руку. Минута – и в подпольном казино не осталось ни одного игромана.

При свете оперативники рассмотрели игровые автоматы: старенькие, видавшие виды. Это сколько денег было в них проиграно?! Миллионы! В кассе нашли несколько упакованных в полиэтиленовые пакеты денег. Тут же стоял сейф, вскрыть его болгаркой тоже не составило труда.

Вот такой улов попался в руки оперативникам Якутска. Это была тщательно спланированная операция по ликвидации целой сети подпольных казино в столице республики, владельцем которой стал 44-летний якутянин.

Признак неудержимой роскоши - золотые унитазы. Фото: СК России по Республики Саха (Якутия)

Следователи рассказали, что свой бизнес он раскрутил за два года. Первый автомат запустил в январе 2016-го. Он прекрасно знал, что это незаконно. Однако пошел на риск – слишком велик был соблазн получать легкие деньги.

Сначала в полуподвальном помещении открыл одну игорную точку, вскоре, когда дела пошли в гору, приобрел оборудование для второго зала, для третьего. В июне 2018 года их у него было уже восемь в разных концах города. Чтобы их обслуживать, бизнесмен нанял себе целый штат. В его банде было 10 человек. Среди них и женщины, которые работали администраторами в подпольных казино и, конечно, молчали о том, что происходит.

И белый роль в интерьере - куда же без рояля. Фото: СК России по Республики Саха (Якутия)

Игроманы приходили в подпольные казино испытать судьбу, а уходили с пустыми карманами. Зачастую проигрывали здесь зарплату. Зато гражданину К. деньги лились рекой, купюры фасовались в пакеты по номиналу: сторублевики, пятисотки, тысячные. Вывозились из казино сумками. Прибыль исчислялась миллионами рублей в месяц.

На них бизнесмен построил трехэтажный особняк с зимним садом за высоченным забором. А внутри все дорого и богато: люстры, мебель, белый рояль, золотые унитазы, фарфоровые ванны. Все в стиле то ли рококо, то ли барокко.

Якутская роскошь не уступает стольчной. Фото: СК России по Республики Саха (Якутия)

В настоящее время владелец подпольного казино взят под стражу. Вместе в СИЗО находятся два его ближайших помощника. Еще трое находятся под подпиской о невыезде.

К слову, он мог бы обойтись и без криминальных денег, - как стало известно «КП», он и так человек не бедный – крупный бизнесмен, владеет сетью (абсолютно легальной) саун в Якутске, а это бизнес более чем доходный.

- Подозреваемый не сопротивлялся при задержании, - рассказал «Комсомольской правде» и.о. руководителя по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Якутии Александр Якушев. – Его арестовали в собственном доме.

- У него есть жена, дети?

- В силу защиты интересов несовершеннолетних могу сказать только одно: он человек семейный.

Имущество главаря банды и его исполнителей сейчас арестовано. Правда, сколько это в «золотых унитазах» и деньгах, пока сказать сложно: группа, которая работает над делом, до сих пор оценивает предметы великолепного интерьера, пересчитывает деньги, проверяет счета в банках, - и не только организатора, но и его подчиненных. Жили, кстати, говорят, все по-разному. Кто-то по размаху почти не отличался от своего начальника, кто-то гораздо скромнее, - все в зависимости от той роли, которую играли в общей преступной цепочке.

Грозит же организатору казино лишение свободы сроком до 20 лет и штраф до миллиона (сумма, впрочем, смешная для его доходов). Помощникам – до 10 лет и полумиллиона соответственно.

Но это максимальное наказание. Суд же в итоге будет учитывать все: содействие следствию, отсутствие судимости, семенное положение, раскаяние (или не раскаяние) и прочие факторы.