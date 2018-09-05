Сотрудникам красноярского зоопарка пришлось отнять у матери редчайшего ребенка – крокодиленка

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-05T10:39:25+03:00

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Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» поделились с «Комсомольской правдой»- Красноярск радостным событием: у них родился редчайший детеныш – крокодиленыш. Пара молодых гладколобых кайманов принесла потомство – это их первый малыш. Родился в единственном экземпляре.

Зоологи следили за родителями круглосуточно и как только самочка отложила яйцо в укромном месте вольера, его тут же забрали и поместили в инкубатор. Высиживать кладку молодой маме пока не доверили, слишком уж она ценная. Да и условий для этого в вольере нет. В природе ведь кайманы помещают яйца в теплую рыхлую почву, в песок.

В общем, в инкубаторе яйцо провело 115 дней и из него вылупилась очаровательная маленькая рептилия.

Сегодня, спустя две недели после рождения, юный кайман находится в отдельном уютном боксе, он уже хорошо кушает, окреп. Еще месяц-полтора – и его можно будет подсадить к родителям в общий вольер. Тогда на него могут посмотреть и посетители зоопарка.

- Эти гладколобые кайманы у нас – уникальные, - рассказывает специалист «Роева ручья» Олег Чипура. – Один такой кайман есть в Московском зоопарке, а у нас из – целых четыре. Эти кайманы подпадают под конвенцию о торговле экзотическими животными и запрещены к вывозу из естественной среды обитания. Так что заполучить их очень сложно. Нам повезло приобрести их еще маленькими в одном из зоопарков 10 лет назад, когда у нас только открылся акватеррариум.

Молодые родители нежатся в акватеррариуме, пока не настало время исполнять свои обязанности. Фото пресс-службы парка "Роев ручей"

Определить пол новорожденного кайманенка практически невозможно. Только когда наступит период половой зрелости, то есть когда ему исполнится примерно 10 лет. Если это самец, у него появляется гребень на спине, он вырастает крупнее самочки. Надо сказать, что красноярскому зоопарку в этом плане повезло: приобрели как раз две пары.

О дальнейшей судьбе малыша еще не думали – пока пусть растет, а потом видно будет. Может, оставят здесь, с родителями. А может, обменяются с другим зоопарком страны на какое-нибудь другое редкое животное. Если и дальше так пойдет, то можно открыть целую каймановую ферму. Шутка.