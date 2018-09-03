Потоп в Красноярске: энергетики возвращают электричество в квартиры под проливным дождем

СЕГОДНЯ 20:06 2018-09-03T21:16:19+03:00

Тем, кто сейчас с электричеством, можно позавидовать Фото: Мария МИШКИНА

Ливень затопил дороги и стал причиной повреждений на электросетях, на устранение последствий брошены все силы

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Несмотря на глубокую ночь, в Красноярске кипит работа: аварийные бригады пытаются устранить последствия прошедшего ливня. С дорог откачивают воду, и восстанавливают электроснабжение домов: без света осталась часть улиц. Люди переписываются в соцсетях, возмущаются, но процесс это не ускорит: и без того сейчас работает максимальное количество человек, делается все, что можно.

В «МРСК Сибири» «Комсомольской правде» - Красноярск только то прокомментировали ситуацию:

- Из-за ливня и ветра в Красноярске в ночь на вторник 4 сентября оказалось нарушено электроснабжение на двух улицах: жители нескольких домов на Калинина и Комбайностроителей сообщили об отключении электричества. На место немедленно выдвинулись дежурная бригада «Красноярскэнерго». Энергетики, несмотря на ночь и сложные погодные условия, ведут поиск места аварии на линии электропередачи - осматривают опоры и провода. Поиск осложнен проливным дождём, который не прекращается уже более 5 часов.

Помимо этого, есть отключение на ул. Высотная, 3. Бригада МРСК Сибири выезжала на место для выяснения причин, повреждения в сетях филиала нет. Жителям необходимо обратиться в диспетчерскую службу своей управляющей компании. Всего задействовано 2 бригады в составе 4 человек. Весь филиал «Красноярскэнерго» переведен в режим повышенной готовности в связи со сложными погодными условиями.

Телефоны для обращений, вопросов: 005 (администрация города, дежурный), и 8-800-1000-380 (МРСК).