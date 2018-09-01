Подсчитано: в Красноярске на торжественных линейках 1 сентября сделали как минимум 111,5 тысяч фотоснимков

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-01T12:01:06+03:00

в Красноярске на торжественных линейках 1 сентября сделали как минимум 111,5 тысяч фотоснимков Фото: Мария ЛЕНЦ

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Подсчитано, что в Красноярске сегодня, 1 сентября, на праздничных линейках в школах, лицеях и гимназиях, было сделано невероятное количество фотоснимков. Минимум высчитать нетрудно. Возьмем количество учеников, которые придут в школы в этом году – более 111,5 тысяч. Каждого школьника обязательно хоть по одному разу сфотографировали родители, бабушки с дедушками, друзья. Вот вам минимальная цифра. А максимум подсчитать просто нереально. Это в век пленочных фотоаппаратов каждый кадр был на вес золота: глаза закрыл – считай, что будешь навсегда стоять, как пират, с закрытым глазом на общем празднике жизни.

Снимай, пока рука не устанетФото: Мария ЛЕНЦ

А сейчас у большинства красноярцев есть айфоны и смартфоны, они готовы снимать каждый шаг своих ребятишек. Как собираются утром, как идут в школу, встречаются с одноклассниками, с учителями. Выбирают самые красивые виды. Родителям хочется запечатлеть все-все на память. Да и сами школьники селфятся почем зря с разных ракурсов, чтобы потом поделиться снимками в социальных сетях.

А фотостудии, которые занимаются распечаткой фотографий, ждут наплыва посетителей – многие красноярцы захотят перенести наиболее удавшийся снимок на бумагу и вставить в красивую рамку.

Один родитель - со смартфоном, другой - с профессиональной фотокамеройФото: Мария ЛЕНЦ

111,5 тысяч снимков - это вам не шуткиФото: Мария ЛЕНЦ