Ливень стеной: за одну ночь в Красноярске выпала норма осадков за месяц

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-04T13:50:17+03:00

В домах протекли крыши, отключили свет, и затопило улицы. Куда обращаться за помощью?

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- Никогда такого не было, и вот опять! – язвят горожане в соцсетях. – Красноярск снова затопило после ливня.

Грозовой дождь, стеной накрывший Красноярск в понедельник вечером, уже сравнивают с прошлогодним потопом.

Напомним, 20 августа 2017-го под водой оказались больше 40 участков дороги. Машины «тонули» по самую крышу, не работали светофоры. Стихия повредила дома, гаражи, подвалы, парковки… Многие сидели без электричества.

Самая острая ситуация возникла на улицах Республики, Калинина, под Копыловским мостом на Профсоюзов, в районе путепровода на Металлургов. На Брянской к тому же с горы на дорогу сошел грязевой «сель», а на Партизана Железняка еще и прорвало канализацию. Автомобили шли по колеса в воде (и не только), заливало салоны даже самых «высоких» автобусов.

Для обозначения потопа в местных СМИ даже изобрели новое слово – дождекалипсис. Прошел год с небольшим. И что же? Первый осенний дождь – и город ушел под воду.

- Второе лето подряд у нас ремонты, город стоит в пробках. Но после ливня приходится переходить дорогу вплавь. Почему? – недоумевают люди.

Чувствуешь себя гондольером!

К сведению, «лавина» воды, которая обрушилась на город тогда и сейчас, оказалось одинаково мощной.

- С семи часов вечера 3 сентября до 7 утра 4 сентября в Красноярске выпало 48 мм осадков. При норме в 41 мм. То есть за одну ночь - норма осадков за месяц, – сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск ведущий специалист красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова. – А 20 августа 2017 года, за ночь выпало 44 мм, а потом за день – еще 50. Значит, за сутки это было 94 мм.

Теперь о последствиях. Вечерний ливень также превратил город в огромную лужу. Вот что «передавали» в соцсетях:

- Улица Семафорная в Красноярске после дождя представляет из себя… Венецию. Передвигаясь на собственном авто, чувствуешь себя гондольером!

- Ехал по Калинина, по новому асфальту, в дождь. Так можно на лодке, воды в полколеса. Молодцы! Ливнёвки не работают вообще.

- Попал вчера в «океян» на 78 Добровольческой Бригады. Штук пять там уже стояло на аварийках. Задний ход и в объезд.

Машины глохли в глубоких лужах.Фото: Мария ЛЕНЦ

- На Партизана Железняка (на «Зените») рабочие плиты впритык поставили, там после каждого дождя бассейн. Вся вода со Взлетки там собирается уже который год.

- На 2-й Брянской тоже потоп. И на Калинина света нет, едешь в потемках, точнее, плывешь.

- Жалуются все, кто на машинах, а пешком совсем не пройти, водители не пропускают, вода из-под колес на три метра столбом, на переходах глубина. Во дворах на мелководье машины припаркованы, обойти их можно, но нужны резиновые сапоги, глубокая вода. Холодно бегать по лужам, +10 всего, даже руки мерзли. И везде заборчики, не дающие обойти безопасно эти лужи и грязь.

Приплыли…

«Поплыли» те же участки, что в прошлый раз (и всегда). Но (!) c большой поправкой: поскольку синоптики предупреждали о дожде, спецмашины выдвинулись на проблемные участки заранее, информируют в пресс-службе мэрии:

- Это район КрасТЭЦ, 78 Добровольческой Бригады, Профсоюзов, Железнодорожников, переулок Медицинский, Грунтовая, Цементников, Лебедевой. Также откачка производилась на улицах Качинская, Павлова, Щорса, Авиаторов, Семафорная, Вокзальная, Мичурина, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», проспект Мира.

Кроме того, техника выезжала по заявкам, поступившим в службу 005. Жители жаловались на подтопления проезжей части в районе улиц Партизана Железняка, Калинина, Высотная, Челюскинцев, 30 июля, Инструментальная (остановка «Аэрокосмический университет»), Юбилейная, Маерчака, Матросова, 60 лет Октября, Лесопильщиков. В службу поступило 15 заявок. Часть из них уже выполнена, на остальных работы продолжились.

14 откачивающих машин и 4 мотопомпы убирали воду всю ночь. Итог – минус 7,5 тысяч кубометров. А в дневную смену вышли 16 илососов и 5 мотопомп.

Остается вопрос: почему же на улицах (в том числе и тех, что после ремонта) вода не уходила в ливневки?

Ливневки с потоком воды справлялись не всегда.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ситуацию осложняли намывы грунта и щебня, которые потоками дождя приносит с участков, где ведутся ремонтные работы, - поясняют в пресс-службе городской администрации. - Попадая в ливневую канализацию, они забивают стоки и замедляют прохождение воды. Поэтому одновременно с откачкой на некоторых участках приходится вести разметание и уборку щебня, прочистку дождеприемных колодцев.

Свет дали

Нелегкая ночь выдалась и у энергетиков. В нескольких домах Октябрьского и Железнодорожного районов исчез свет.

- Из-за ливня и ветра в Красноярске в ночь на вторник 4 сентября оказалось нарушено электроснабжение на двух улицах: жители нескольких домов на Калинина и Комбайностроителей сообщили об отключении электричества, - прокомментировали в «МРСК Сибири». -На место немедленно выдвинулись дежурная бригада «Красноярскэнерго». Энергетики, несмотря на ночь и сложные погодные условия, вели поиск места аварии на линии электропередачи - осматривали опоры и провода. Он был осложнен проливным дождём. Помимо этого, были отключение на Высотной, 3. Бригада МРСК Сибири выезжала на место для выяснения причин, повреждения в сетях филиала нет. В таких случаях жителям необходимо обращаться в диспетчерскую службу своей управляющей компании. Всего было задействовано 2 бригады в составе 4 человек. Весь филиал «Красноярскэнерго» переведен в режим повышенной готовности в связи со сложными погодными условиями. Телефоны для обращений, вопросов: 005 (администрация города, дежурный), и 8-800-1000-380 (МРСК).

В домах на Калинина и Комбайностроителей электричество появилось уже утром. На остальных участках спустя несколько часов, сообщают в 005. К слову, в прошлом году люди провели без света куда дольше – масштаб бедствия был больше.

Без крыши

Некоторых горожан затяжной ливень оставил – в прямом смысле слова – без крыши над головой. В домах на улице Волжской еще три месяца назад начался капремонт. Разобрали кровлю, да и оставили – что-то пошло не так. В результате у жильцов затопило вещи, кое у кого даже провалился потолок. Похожая ситуация на Красрабе, 86А. Там крышу латают с марта.

В эфир радио «Комсомольская правда» дозвонились еще несколько человек. У них квартиры затопило уже ПОСЛЕ ремонта кровли. Что делать?

- Обычно вызывают специалистов управляющей компании, которые составляют акт, где фиксируют все, что произошло в результате подтопления из-за того, что, например, кровля находится на капремонте. И все эти данные, соответственно, передаются в фонд капремонта, - рассказала yачальник управления по внешним связям ООО УК «ЖСК» Ксения Саргсян. - Когда у нас какой-то объект в доме сдается на капремонт, мы его передаем по акту приема-передачи. И с этого момента объект находится в ведении и подотчетности фонда капремонта. А мы в этом случае выступаем со стороны жителей как заказчик работ. Если что-то происходит из-за работ, которые проводились в рамках капремонта, это тоже ответственность фонда капремонта. И решать вопрос о возмещении ущерба с жителями должен фонд. Чтобы жителям все это грамотно решить, УК все это актирует. И потом передает в фонда капремонта. А там уже регулируют эти вопросы с жителями. У нас, например, пока он это не сделает, в эксплуатацию объект мы не принимаем. Акт приема не подписываем и не берем кровлю на обслуживание.

Если все произошло, когда капремонт уже закончен? Существуют гарантийные сроки на все виды ремонта. Если подтопление произошло в гарантийный срок, процедура та же самая: актируем и в фонд капремонта все это передаем.

P.S.

В целом же было ощущение, что ситуация под контролем. Все ЧП устранялись оперативно, службы работали.

- Это не те реки-улицы, что были в прошлом году, - говорят горожане. – Остается надеяться, что когда ремонт закончится и почистят ливневки, такого больше не повторится.