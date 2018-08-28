Ремонт дорог в Красноярске 2018: когда откроют Ленина, Молокова и Копылова

СЕГОДНЯ 15:12 2018-08-28T15:21:50+03:00

В Красноярске рассказали, когда завершится основной ремонт улиц города, и что и где снова перекроют в ближайшее время

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В Красноярске с начала лета почти на всех более-менее крупных улицах идет масштабный ремонт дорог. Ключевые улицы центра реконструируют и благоустраивают капитально. И, честно говоря, люди немного устали от бесконечного ремонта. В администрации Красноярска на днях рассказали журналистам, что, где еще ремонтируется в городе, и когда все это закончится?

По словам начальника отдела технического надзора за капитальным ремонтом и содержанием улично-дорожной сети управления дорог и благоустройства Сергея Печерина, первый этап работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» почти завершили. Улицы, которые ремонтировали по этой программе совсем скоро откроют. До начала сентября в нормальном обычном режиме пустят движение по Молокова, до 10 сентября – по Ленина.

Сейчас идет ремонт еще на нескольких улицах краевого центра: Матросова, Свердловская (от Матросова до Николаевского моста), Калинина (от Бугача до Маерчака, подъезд к Бобровому Логу, Лесная).

В середине сентября специалисты планируют перекрыть участок Красной Армии. Из-за того, что в районе уже есть перекрытые участки улиц, здесь организуют достаточно сложную схему объезда (см. КОНКРЕТНО). Схема непростая, но разрабатывали ее совместно с ГИБДД, поэтому специалисты уверены в ее эффективности.

Основной объем дорожных работ в краевом центре должны закончить до 30 сентября.

КОНКРЕТНО

Как изменится схема в связи с перекрытиями, и как автомобилисты могут объехать закрытые участки?

- Ленина (перекрыто от Обороны до Диктатуры Пролетариата): по Мира или Диктатуры Пролетариата, а затем повернув налево, на Республики, продолжить маршрут в сторону Железнодорожного или Октябрьского районов;

- Красной Армии (от Волочаевской до Корнеева, перекроют в середине сентября): двустороннее движение по Копылова (от Киренского до Кецховели, к тому моменту этот участок должны заасфальтирвать и открыть для движения)

- перекресток Копылова – Ладо Кецховели: по Копылова до бетонного ограждения и затем только направо;

- Копылова: по Новосибирской с выходом на Киренского;

- Ладо Кецховели: от перекрестка с Копылова до дома №65 – одностороннее движение; далее, от дома №65 – четыре полосы движения (три от Копылова в сторону Новосибирской и одна – для подъезда к домам на Ладо Кецховели с нечетной стороны);

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как поедут автобусы из-за перекрытия в центре?

Из-за ремонта завершающего участка Ленина в центре частично изменится схема движения общественного транспорта. Теперь автобусы поедут так:

- № 2, 5, 32, 43, 49, 51, 52, 53, 63, 71, 80, 83, 87, 90, 91 (по направлению Октябрьского района): Ленина – Кирова – Мира – Робеспьера и далее по своим схемам движения;

- № 11, 77, 81 (по направлению к железнодорожному вокзалу): Ленина – Кирова – Мира – Профсоюзов и далее по своим схемам движения;

- № 31 (в сторону Академгородка): Дубровинского – Диктатуры Пролетариата – Мира – Робеспьера и далее по своей схеме движения.

Временные схемы будут действовать до 22.00 9 сентября.

Вопросы о движении общественного транспорта в Красноярске можно задавать по телефону: (391) 256-84-00.