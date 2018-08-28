Путин и Шойгу спасли во время отдыха сибирскую сосну

СЕГОДНЯ 14:19 2018-08-28T15:21:11+03:00

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В минувшие выходные Владимир Путин посетил Тыву перед поездкой по городам Сибири. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тывы Шолбан Кара-оол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/666055" frameborder="0"></iframe> Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

Геннадий Киселев рассказал «Комсомольской правде» о некоторых деталях этой поездки.

- Место, где мы были, - это южная часть Саяно-Шушенского заповедника, на границе с Тывой. - Плыли по Енисею на катере заповедника, и совершали переходы. Поднимались в горы, где-то сами, где-то на вертолете. А на хребтах передвигались пешком. Владимир Владимирович спокойно преодолевает большие расстояния.

Грибы, которые попадались на пути - подберезовики, белые, обабки. Ягода - брусника и кое-где голубика, - продолжает Киселев. - Готовили мы в обычной мобильной кухне, ничего особенного. Пили чай из термоса, когда останавливались. Делали травяные настои из витаминных и целебных трав.

Саяно-Шушенский заповедник. Фото: Дмитрий ГУСЕВ

Нам довелось наблюдать сибирских горных козлов. На расстояние буквально 15 метров к ним подошли, они не уходили, спокойно паслись. Они совершенно не боятся людей, смотрят на нас!

В этот раз президент не рыбачил, ограничившись походом в горы. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- А охрана президента была рядом?

- На расстоянии. Она нас не «преследовала» (смеется). Была в отдалении, у вертолетов, а мы гуляли спокойно. Там же людей никаких нет.

- «Сказочный лес», - сказал Путин на видео. - О чем это?

- На этом месте больше 30 лет назад был пожар. С тех пор стоят деревья обугленные. И эти вывороченные корни, действительно, как из сказки. В кадр это не попало, но один из корней был вывернут в виде кресла. Владимир Владимирович на нем посидел.

Саяно-Шушенский заповедник. Фото: Роман АФАНАСЬЕВ

Кстати, Владимир Владимирович с Сергеем Кужугетовичем выкопали сибирскую сосну,она очень распространена в наших краях. Она была бесперспективной – выросла на валежине, и, скорее всего, могла погибнуть. Они ее со мхом аккуратно взяли, сказали: «Увезем к себе и посадим в Подмосковье». Фактически спасли.

Вообще же, Владимира Владимировича восхитили ландшафты, горы, река. Тут сложно передать словами... Он навещает нас регулярно. Два года назад был у нас, в 2012, 2014-м тоже. И сказал: «Еще приеду обязательно!».

Сибирские горные козлы. Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Он человек, интересующийся природой, нашей работой, мы понимаем, какая у него загрузка. Естественно, мы стараемся рассказать все о природе. Он всегда с удовольствием переспрашивает. Говорит: «Спасибо, что сохраняете!». Мы видим, что человек наедине с природой просто отдыхает. И он очень простой в общении. Всегда интересуется, как мы живем. Но мы стараемся уходить от таких вопросов, чтобы его не грузить.

Республика Тыва может претендовать на звание любимого места отдыха президента. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента России/ТАСС

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