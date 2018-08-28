«Каждый визит президента – это и приятный случай, и экзамен»: Глава Тувы рассказал о приезде Владимира Путина в республику на выходные

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-28T11:12:43+03:00

Часто за чашкой чая проходит беседа о тех или иных проблемах, которые регион решает на местах

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Напомним, в эти выходные Владимир Владимирович посетил Туву перед рабочей поездкой по городам Сибири. Его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, глава региона Шолбан Кара-оол, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/666055" frameborder="0"></iframe> Путин в Саяно-Шушенском заповеднике.

- Это правда, президент у нас был, это уже не секрет, - прокомментировал глава республики Шолбан Кара-оол. - Был только на выходных, два дня. Я имел честь его сопровождать, как и в предыдущие годы. Сложно, кстати, вспомнить хоть один год, чтобы Владимир Владимирович не приезжал к нам отдохнуть. Это личное посещение, не служебное, но после того, как администрация президента разместила фото- и видео материалы, я имею право, наверное, в нескольких словах прокомментировать эту встречу. Приятно, что с главой государства нас посетили руководители, которые отвечают за безопасность страны, за которыми - сильнейшие структуры, олицетворяющие Российскую Федерацию. Я видел их в неформальной среде, где они были скорее друзьями, соратниками, нежели должностными лицами.

Каждый приезд президента – это и приятный случай, когда он отдыхает, и экзамен, с другой стороны. Потому что мы обсуждаем вопросы развития Тувы, часто за чашкой чая проходит беседа о тех или иных проблемах, которые мы здесь решаем.

Президент Владимир Путин на отдыхе в Тыве. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

А их немало. Дворец молодежи в центре нашей столицы потихонечку превращается в долгострой. Денег, чтобы завершить его, у республик нет. Хотя необходимо не так много, 200 миллионов рублей. Я с досадой рассказал об этом, и президент обещал меня поддержать.

Зато другой долгострой - терапевтический корпус, завершен и получился на славу. В итоге мы получили красивое, хорошее здание. Закончили строительную часть в полном объеме, теперь решаем вопросы его оснащения. Президент дал поручение: «Изучите, пожалуйста, все возможные варианты, чтобы ввести его в действие». Для меня это большое счастье.

Вопросы здравоохранения вообще для нас, да и, наверное, для большинства других регионов – самые острые.

Владимир Владимирович, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, одним из ключевых назвал развитие онкологической службы. В Туве это развитие остановилось.

Шолбан Кара-оол, глава ТувыФото: Мария ЛЕНЦ

Здание онкоцентра - 1974 года, материальное оснащение плохое. Более 40 процентов наших пациентов приходят в онкоцентр с очень серьезным диагнозом, который вовремя не был замечен. За год смертность от онкологических заболеваний увеличилась на 5 процентов. Я этими и другими своими тревогами поделился и получил положительный отклик.

Вообще же то, что президент страны приезжает в Туву, означает для нас в первую очередь большое уважение к народу. У нас народ любит Путина, и Путин любит Туву. Это тот результат, который я могу вам открытым образом сказать.