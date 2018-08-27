«Вовка–морковка»-2018: благотворительный праздник пройдет 2 сентября на острове Татышев

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-27T13:39:11+03:00

Это будет уже четвертый по счету благотворительный праздник в необычном «морковном» формате

Изменить размер текста: A A

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В 2015 году полуторагодовалый Вова посадил вместе с родителями несколько грядок моркови, а осенью с помощью красноярских рестораторов выжал из собранного урожая сок, который продали на благотворительной распродаже во время праздника. Для семьи Кичайкиных организация праздника «Вовка-морковка» стала семейной традицией, а для тех, кто поддерживает благотворительное движение и семейные ценности — счастливой возможностью сделать это ярко, сочно, вместе с друзьями! Любой желающий может купить на мероприятии морковный сок и стать частью благотворительного праздника.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Вова растет и праздник моркови растет вместе с ним. В этом году сквозная тема «Вовки-морковки» - Большое путешествие. Именно в путешествиях мы постигаем и мир, и людей — совсем незнакомых и тех. Кто с нами рядом. В путешествиях мы узнаем, что такое — разделить тяжесть поклажи, получить или оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КНИГ

На мероприятии можно будет путешествовать по родному краю, стране, миру… «Комсомолка» приглашает в путешествие по миру книг! В фирменной палатке под большим оранжевым зонтом можно будет найти любимые коллекции «Комсомолки» : «Путешествуй с удовольствием», «Музеи мира», «Лучшие современные художники». А самых маленьких читателей «Комсомольская правда» приглашает в путешествие с любимыми героям – Лунтиком, Фиксиками и героями «Сказочного патруля». В сериях книг есть комиксы, книжки с заданиями, раскраски или просто книги большого формата для разглядывания. Часть вырученных средств «Комсомолка» традиционно передаст в благотворительный фонд «Добро24.ру».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ

11.00 Спортивное открытие. Чемпионат Красноярска по АвтоБегоВелоМото спорту.

12.00 Официальное открытие праздника

12.20 — 15.00 Работа образовательных, спортивных и развлекательных локаций.

Здесь можно будет потанцевать зумбу, сделать забавные фотографии, смастерить что-то своими руками и конечно, выпить морковный сок!

15.00 Закрытие праздника.

КОНКРЕТНО:

Место проведения: Остров Татышев (периметр вокруг детской площадки на западной стороне острова)

Время: 2 сентября 2017 г., с 11.00 до 15.00.

Формат

Семейное спортивно-развлекательное мероприятие.

Проводится с целью передачи вырученных средств в благотворительный фонд «Добро24.ру».