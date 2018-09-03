2018-09-03T12:40:26+03:00
Сочные новости

300 портретов Шуфутинского нарисовали красноярцы в честь 3 сентября #сочныеновости

Карабас, мафиози, пират, Синяя Борода, и все это он!
Ася ЖУКОВА
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300 портретов Шуфутинского нарисовали красноярцы в честь 3 сентября. Фото: медиагруппа "Прима".300 портретов Шуфутинского нарисовали красноярцы в честь 3 сентября. Фото: медиагруппа "Прима".
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Я календарь переверну, а там… 300 портретов Шуфутинского. Нет, кроме шуток! Таким нетривиальным флешмобом встретили 3 сентября жители Красноярска. В выходные – как раз накануне даты, ставшей мемом благодаря маэстро, в городе прошел праздник еды «Летняя кухня» от медиагруппы «Прима».

Под Карабаса или Бармалея? Фото: медиагруппа "Прима".

Под Карабаса или Бармалея? Фото: медиагруппа "Прима".

- А следующий день, получается, два-в-одном: и тебе начало нового учебного года, и прямо осень-осень с ее дождями, – делится участница мероприятия Анастасия. – Вот, видимо, организаторы и решили: надо подготовить людей к 3-му сентября. Подготовили, еще как!

Вы посмотрите, до чего он хорош! И не только он. Фото: медиагруппа "Прима".

Вы посмотрите, до чего он хорош! И не только он. Фото: медиагруппа "Прима".

Выставили огромную раскраску с портретами Михаила Шуфутинского. И выдали гостям фломастеры: вперед! Кто круче?

Краски есть, и вы держитесь! Фото: медиагруппа "Прима".

Краски есть, и вы держитесь! Фото: медиагруппа "Прима".

Участники оторвались по полной. Цветов и фантазии не жалели. У одних Шуфутинский стал пиратом. У других – мафиози, у третьих – даже Синей Бородой. И все благодаря песне-мему.

Нас третьим сентября не испугаешь! Фото: медиагруппа "Прима".

Нас третьим сентября не испугаешь! Фото: медиагруппа "Прима".

- Повеселил меня флешмоб, – признается гостья мероприятия Анна. - Раскрасили с дочей по портрету Шуфутинского. Правда, Вера думала, что это Карабас Барабас.

Ну а что? Сходство имеется!

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