2018-09-03T10:43:51+03:00
Общество

Поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского красноярцы идут нескончаемым потоком

Десница пробудет в Красноярске со 2 по 4 сентября
Ася ЖУКОВА
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Поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского красноярцы идут нескончаемым потоком.Поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского красноярцы идут нескончаемым потоком.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мужчины и женщины, молодые и не очень… Вот уже второй день подряд красноярцы идут и идут поклониться величайшей христианской святыне, деснице Спиридона Тримифунтского. Ковчег с ней привезли в наш город в воскресенье, второго августа.

Люди приходят целыми семьями, с детьми. Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди приходят целыми семьями, с детьми.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Прибытие такой святыни – это не что иное, как прямое Божие благословение нам, христианам, православным, здесь в Сибири, в Красноярске – продолжать дело Христово, – рассказал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, - дело по спасению своих душ, спасению нашего народа. Это проповедь и миссия, которую мы должны осуществить ради ближнего своего, ради рода человеческого, ради мира Божьего на земле.

В храме стоит благоговейная тишина. Фото: Мария ЛЕНЦ

В храме стоит благоговейная тишина.Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти сразу же у Покровского кафедрального собора, куда доставили святые мощи, выстроилась километровая очередь. Люди шли непрерывным потоком. И продолжают приходить. Целыми семьями, с детьми.

- Приехали специально, чтобы приложиться к мощам святителя, - признаются они. – Это уникальная возможность и огромная радость для нас. Ведь Спиридона Тримифунтского наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Люди молятся о сокровенном. Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди молятся о сокровенном.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в Покровском кафедральном соборе ковчег со святыней пробудет до пяти вечера 4 сентября. Всего же с 24 августа до 15 октября десницу пронесут через 12 регионов: Республику Чувашию, Краснодарский и Красноярский края, Кемеровскую, Московскую, Саратовскую, Свердловскую, Тульскую, Тверскую и Ярославскую области, а также города Москву и Санкт-Петербург.

Приложиться к величайшей святыне можно до 17.00 4 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приложиться к величайшей святыне можно до 17.00 4 сентября.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы убеждены в том, что принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского духовно укрепит наш народ, - подчеркивает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. - Святитель Спиридон Тримифунтский —- величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы в пределы Русской Православной Церкви.

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