2018-08-23T12:51:26+03:00
Общество

Сельхозтехнику со скидкой в 30% предлагают аграриям Хакасии и Красноярского края

Мощная и надежная техника Ростсельмаш стала доступнее
Анна СНЕГИРЕВА
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Фото: «Назаровоагроснаб»Фото: «Назаровоагроснаб»
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Надежная и мощная сельхозтехника от компании «Назаровоагроснаб», официального дилера Ростсельмаш в Красноярском крае и Хакасии, теперь доступна практически любому предприятию, - и небольшому подсобному хозяйству, и крупным агрохолдингам.

Новейшие зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, косилки, тракторы, посевные и почвообрабатывающие машины, опрыскиватели –150 моделей современной сельхозтехники компания предлагает сибирякам с небывалой скидкой - 30%! Это стало возможным, благодаря государственной программе субсидирования «1432». Предложение будет действовать до 15 декабря.

Фото: «Назаровоагроснаб»

Фото: «Назаровоагроснаб»

- В программу субсидирования техники Ростсельмаш включены и популярные тракторы RSM 2375. Эта производительная машина с шарнирно-сочлененной рамой и одноразмерными колесами, - добавил генеральный директор дилерского центра «Назаровоагроснаб» Анатолий Масальский. - RSM 2375 за один сезон может обработать свыше 2 000 га.

Аграрии уже оценили предложение: за считанные дни Ростсельмаш получил свыше 300 заявок на технику.

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