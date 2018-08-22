2018-08-22T08:12:28+03:00
Общество

Фейерверк на День города 2018 в Красноярске: где и когда смотреть

Такого фейерверка в Красноярске еще не видели
Светлана ВАЛИУЛИНА
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Сначала запустят подсветку вантового моста, а после начнется фейерверк.Сначала запустят подсветку вантового моста, а после начнется фейерверк.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кульминацией праздника в честь Дня города 2018 в Красноярске, конечно же, станет яркий фейерверк. Красноярцев ожидает особенное «два-в-одном» зрелище.

- Такого в России еще не было! – рассказал корреспонденту директор МАУ «Центр реализации социальных проектов» Иван Брамман. - Это шоу на европейском уровне. Как, например, в Ванкувере. Сейчас над ним работает целая команда: режиссеры, сценаристы, программисты, производители.

Итак, сам фейерверк начнется в 22.45. Ориентировочно, подчеркивают организаторы, возможны незначительные сдвиги по времени. Перед этим запустят подсветку вантового (Виноградовского) моста, соединяющего центр с островом Татышев. А затем небо в районе Стрелки озарят огненные всполохи.

- Залпы будут даны с острова Татышев, с «перешейка» у Виноградовского моста, - продолжает Иван Брамман. – Шоу рассчитано примерно на 8 минут: разные заряды, «шары», цвета. Все это гармонично будет вписываться в открытие моста. И станет его своеобразным продолжением. Точно знаю, припасены некоторые сюрпризы. Не будем раскрывать карты, но будет очень эффектно. Разумеется, мы сделаем так, чтобы горожане, находящиеся в тот момент на концерте (на площади Мира), а также на нижней террасе, смогли увидеть фейерверк во всей красе.

Обещают, что «игра света» будет сопровождаться музыкой. Так что шоу будет грандиозное! Вот лучшие точки, чтобы за ним понаблюдать: Покровская гора, берег Енисея у медакадемии, остров Татышев (у Стрелки), площадь Мира и сквер Победителей.

Программа празднования Дня города 25 августа 2018 года

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