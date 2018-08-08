2018-08-08T15:12:45+03:00
Общество

Красноярцам рассказали о программе на День города: фейерверк, Хор Турецкого и световое шоу

Все расходы взяли на себя партнеры и спонсоры
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев на День города ждут фейерверк, Хор Турецкого и световое шоуКрасноярцев на День города ждут фейерверк, Хор Турецкого и световое шоуФото: Мария ЛЕНЦ
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Организаторы рассказали о программе предстоящего празднования Дня города. Напомним, что в этом году его разбили на два этапа. Первый мы отметили с 1 по 12 июня. Было множество мероприятий, локаций, выставок и концертов в разных районах города.

А второй, пожалуй, главный этап – пройдет 25. К этому времени преобразится проспект Мира – от улицы Горького до площади Мира. Он превратится в единую развлекательную зону, где горожане смогут посетить 50 тематических площадок. Здесь будут работать кафе, спортивные и оздоровительные локации, палатки ремесленников, занимающихся народным промыслом и декоративно-прикладным искусством, и другие локации. Можно пригласить на прогулку по проспекту своих гостей, приобрести сувениры и подарки.

Организаторы разработали четыре тематических маршрута, красноярцы могут выбрать любой по своим интересам: гастрономический, семейный, маршруты здоровья и увлечений. И подчеркнули, что все мероприятия будут проводиться полностью на средства партнеров, без копейки из городского бюджета.

Режиссер праздника Максим Гуревич рассказал, что он со своей командой намеренно отошел от официальности. Праздник задумывается, как прогулку по улицам города. Не будет никаких сцен, никаких препятствий для общения. Можно будет подойти поближе, пощупать, потрогать, послушать, включиться в творческий процесс.

Впервые в этом году на проспекте Мира представят свои площадки городские, краевые и федеральные СМИ. Развернут свои палатки «Комсомольская правда, «Городские новости», «Российская газета», телекомпании «Енисей», «Афонтово» и «Седьмой канал».

На десерт вечером 25 августа организаторы пригласили Хор Турецкого, а затем – световое шоу и фейерверк.

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