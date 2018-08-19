2018-08-19T09:46:56+03:00
Происшествия

Хорошо, что люди не на работе сегодня: серьезный пожар в бизнес-центре на Мира в Красноярске

Информации о жертвах и сумме причиненного ущерба пока нет [фото, видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По предварительным данным, огонь вспыхнул в здании Мира, 19, строение 1. Фото: "ЧП-Красноярск"По предварительным данным, огонь вспыхнул в здании Мира, 19, строение 1. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Серьезный пожар вспыхнул в бизнес-центре на Мира в Красноярске сегодня, 19 августа, чуть позже полудня. Информация об этом появилась в социальных сетях – красноярцы выкладывали фотографии из разных районов города, столб густого черного дыма было видно далеко от места пожара, даже с правобережья.

Красноярцы выкладывали фотографии из разных районов города. Фото: Сергей КОЛМАКОВ

Красноярцы выкладывали фотографии из разных районов города. Фото: Сергей КОЛМАКОВ

По предварительным данным, огонь вспыхнул в здании Мира, 19, строение 1. В этом четырехэтажном бизнес-центре находится исполнительная дирекция Универсиады-2019, ресторан, отделения банков, школа танцев, другие коммерческие организации.

В здании находится исполнительная дирекция Универсиады-2019. Фото: Лев ЭРЛИХ

В здании находится исполнительная дирекция Универсиады-2019. Фото: Лев ЭРЛИХ

По имеющейся на данный момент у «Комсомольской правды»-Красноярск информации, пожарным уже удалось потушить пламя. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, равно, как и о причинах пожара. Сейчас в здании будут работать дознаватели, им и предстоит выяснить, из-за чего все случилось, а также установить сумму причиненного огнем ущерба.

Дым было видно даже с правого берега. Фото: Михаил ЖУКОВ

Дым было видно даже с правого берега. Фото: Михаил ЖУКОВ

Поскольку в воскресенье во многих организациях, арендующих помещения в бизнес-центре, выходной, есть надежда, что жертв удалось избежать.

Во многих организациях, арендующих помещения в центре, сегодня - выходной. Фото: Михаил ЖУКОВ

Во многих организациях, арендующих помещения в центре, сегодня - выходной. Фото: Михаил ЖУКОВ

Причину пожара будут устанавливать дознаватели. Фото: Артем ГОЛДЕНОК

Причину пожара будут устанавливать дознаватели. Фото: Артем ГОЛДЕНОК

На тушении работали несколько пожарных расчетов. Фото: Анна ИВАНОВА

На тушении работали несколько пожарных расчетов. Фото: Анна ИВАНОВА

Пожар в офисном здании на Мира в Красноярске.Видео: "ЧП-Красноярск"

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