В Хакасии почтили память 75 погибших при аварии Саяно-Шушенской ГЭС

СЕГОДНЯ 07:44 2018-08-18T08:03:22+03:00

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В Хакасии почтили память погибших при аварии Саяно-Шушенской ГЭС. Крупнейшая техногенная катастрофа в истории современной российской и мировой гидроэнергетики произошла 9 лет назад, 17 августа 2009 года. Она унесла 75 человеческих жизней.

В память о погибших в той страшной катастрофе в Саяногорске состоялся концерт-реквием дважды краснознаменного академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. А в часовне на Уйском кладбище, где захоронены погибшие, прошла поминальная литургия, которую провел архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан. На ней присутствовали родственники погибших, руководство Саяногорска и гидроэлектростанции, местные жители.

Глава Хакасии поблагодарил Сергея Шойгу, ныне – министра обороны России. А в 2009 году он возглавлял МЧС и был в числе первых руководителей, кто прибыл на место катастрофы СШГЭС и лично руководил спасательной операцией.

Нужно отметить, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС заставила всех кардинально изменить подходы к вопросам безопасности. После катастрофы крупнейшую в России гидроэлектростанцию реконструировали. Затем в течение нескольких лет реализовывались социальные проекты, разработанные правительством Хакасии совместно с «РусГидро» и при участии администрации Саяногорска.