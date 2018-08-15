Ученые вступили в схватку с белым медведем, чтобы отбить тушу золотого мамонта, которого можно клонировать

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-15T14:51:07+03:00

Подробности экстремальной экспедиции в Якутии, за которой следят исследователи всего мира [видео]

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Теперь это мировая сенсация: на севере Якутии нашли тушу мамонта, которая не только станет материалом для подробных научных исследований, но и, быть может, вернет в современный мир этого вымершего сотни тысяч лет назад животного. Мамонт не только очень хорошо сохранился, оказался не простым: по каким-то таинственным причинам он не достиг роста своих сотоварищей, - карлик в мире древних гигантов. А за необычный цвет шерсти его уже окрестили «золотым». Но обо всем по порядку: подробности экспедиции в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказали ее непосредственные участники.

Бивнями усыпана вся тундра, а тушу находят раз в несколько лет

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/664450" frameborder="0"></iframe> Шкура мамонта.

...Остров Котельный, Якутия, самый большой в архипелаге Новосибирских островов, Это арктическая пустыня, со скупым травяным покровом и невысокими жесткими кустами, вечная мерзлота, где девять из двенадцати месяцев в году лежит снег. Остров был открыт купцом Иваном Ляховым в 1773 году, - именно он обнаружил здесь огромное количество мамонтовых бивней, получив впоследствии указом Екатерины II монопольное право на их промысел...

Сейчас за бивнями добытчики (это и якуты, и приезжие) в сезон добираются на снегоходах по льду, а выезжают обратно на моторных лодках: промысел это, понятно, нелегальный и очень опасный. Однако, ученые по этому поводу рассуждают по-своему. Огромное количество бивней оттаивает на острове каждый год, они быстро портятся, и безо всякой пользы превращаются в труху. Добытчики же, которые вывозят с острова в год от 60 до 90 тонн бивней мамонта, сообщают ученым, если удается обнаружить что-то редкое. А именно, хорошо сохранившиеся туши (а они попадаются раз в несколько лет). Так было и на этот раз:

Найденная шкура мамонта. Фото: Академия наук Республики Саха

- Нам сообщили, из двух независимых источников, что на севере острова Котельный нашли хорошо сохранившуюся тушу мамонта, прислали видео, передали координаты, - рассказывает участник экспедиции Альберт Протопопов, руководитель отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия), кандидат биологических наук. – И была организована экспедиция, в которую вошли самые разные специалисты, ученые, Академии наук Якутии и РГО (Русского географического общества). К нашей удаче, информация подтвердилась!

На острове ученые провели почти две недели. Жили в каркасных военных палатках, не продуваемых ветрами, готовили еду на печках, работающих на солярке (с дровами на острове «сложно»). Впрочем, на бытовые условия обращали внимание меньше всего. Так захватило всех то, что они обнаружили...

У «золотого» мамонта сохранилась практически вся задняя часть туши. Фото: Академия наук Республики Саха

А шерсть переливалась золотым

Работать на месте было не просто. Мамонт оказался расположен в зоне прилива, половину суток просто скрывался под водой, был весь замыт грязью и илом. Но исследователи были упорны:

- Мамонт взрослый, хотя люди упорно «обзывали» его мамонтенком, - рассказывает Альберт Протопопов. - Потому что он маленький, на самом деле карликовый. Обычно высота мамонта в холке – около трех метров. А этот чуть выше двух. Это целая популяция, раньше мы уже находили кости карликовых мамонтов, но чтобы целую тушу – впервые.

На найденной кости сохранились ткани мамонта. Фото: Академия наук Республики Саха

С чем связаны такие особенности развития, ученые сказать пока не могут. Для этого мало изучить само животное, на месте делают отбор материалов – воды, почвы, растительности, все будут изучать, соотносить, сопоставлять. Возможно, какие-то первые выводы сделают к следующей весне, - предполагают исследователи.

А еще...

- Когда мы вынули клок шерсти, промыли, он золотым начал переливаться, очень красивое зрелище, - до сих пор под впечатлением участники экспедиции. – Не серый, как обычно. Впервые такое увидели!

И зашагают по земле...

У «золотого» мамонта сохранилась практически вся задняя часть туши, фрагменты скелета. Именно поэтому к находке прикован интерес ученых разных стран: ведь это значит, что хорошо могут быть сохранены внутренние органы, клеточные структуры, ДНК.

И речь идет не просто о детальном изучении древнего животного. Но и, - возможно, его «оживлении»!

Гарвардский биолог Джордж Чёрч (George Church), который занимается проблемой воскрешения вымерших видов не одно десятилетие, с якутскими учеными уже повстречался, буквально сразу несколько дней назад:

Альберт Протопопов. Фото: Иван Барков, Якутия.инфо

- Работа по «клонированию» мамонта, - это большой совместный международный проект. Будет работать большая международная команда специалистов, - пока осторожно говорит Альберт Протопопов. - Что значит клонировать? Целого ядра нет, чтобы сделать это классическим образом, как думали 10-15 лет назад. Но Джордж Чёрч разрабатывает метод внесения в хромосомы азиатских слонов генов мамонта, которые выделяют из ДНК, сохранившейся в вечной мерзлоте. И так, в итоге, получить первый полноценный экспериментальный эмбрион. Думаем, это более перспективный путь.

- Хотелось бы вам увидеть, как по земле шагает это древнее животное?

- Конечно! (смеется).

А это клок шерсти мамонта. Фото: Академия наук Республики Саха

Кстати, тушу «золотого» мамонта извлекать было настолько трудно, что сделать это за один раз не удалось. Пришлось оставить на месте до следующей весны. Ориентировочно, в мае, экспедиция зайдет на остров снова. И тогда уже окончательно раскроет все тайны «золотого мамонтенка».

P.S.

На что готовы ученые ради сенсационных открытий? На все! Во время экспедиции, и это не байка, вступили в схватку с самым грозным хищником. Он покусился на бесценный экспонат.

- Примерно в четыре утра наш научный сотрудник Семен Яковлев, проснулся от какого-то шума. Выглянул из палатки, а там – белый медведь. Вцепился зубами в ногу мамонта, и тащит ее из вечной мерзлоты. Он закричал, мы повыскакивали. Стали шуметь, греметь посудой, кричать, несколько раз выстрелили из ракетницы. И медведь убежал.

Вот такие приключения!