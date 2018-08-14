2018-08-14T04:29:56+03:00
Общество

Знаменитые Ивановские озера в Хакасии станут природным парком

Здесь появится дорога и гостиничный комплекс
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Знаменитые Ивановские озера в Хакасии станут природным парком. Фото Александра КолбасоваЗнаменитые Ивановские озера в Хакасии станут природным парком. Фото Александра Колбасова
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Знаменитые на всю Россию Ивановские озера, что на севере Хакасии, переведут в статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Такую задачу поставили перед собой власти республики. Это необходимо не только для сохранения природных ландшафтов в их естественном состоянии и охраны краснокнижных растений и животных. Но и для развития туристического потенциала.

Парк будет включать в себя три зоны: особо охраняемую, рекреационно-туристическую и традиционного природопользования. В последней жители как и прежде смогут охотиться, ловить рыбу и собирать ягоды. В целом плата за вход в природный парк не предусмотрена. Для удобства все маршруты оборудуют настилами, указателями, местами для отдыха.

Напомним, что Ивановские озера – это 4 высокогорных водоема в окружении альпийских и субальпийских лугов. С октября по июнь сюда стремятся любители активного зимнего отдыха из разных уголков страны. В целом за год здесь бывает не менее 25 тысяч туристов.

В пяти километрах от первого озера планируется строительство крупного туристического комплекса «Золотогорская поляна». В него войдут хостел, гостиничный комплекс, коттеджи, многофункциональное здание с кафе, прокат, предусмотрено оборудование трёх канатно-кресельных дорог и одной бугельной дороги.

И, конечно же, дорога – ее также запланировано построить от ближайшего поселка Приисковый до будущего гостиничного комплекса. Реализовать проект власти Хакасии намерены с привлечением инвесторов, а также благодаря участию республики в федеральных программах.

- Парк однозначно создаём. Так мы сохраним для будущих поколений уникальное туристическое место, взяв под охрану эту территорию. При этом важно создать все необходимые условия для туристов, количество которых из года в год только растёт, - подчеркнул глава Хакасии Виктор Зимин.

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Рассказываем о достопримечательностях озер и как до них добраться.

Некоторые называют их самыми красивыми хакасскими озерами. Это каскад четырех самостоятельных водоемов с водопадами на границе с Кемеровской осенью, находится между вершинами Бобровая (1617 метров) и Арарат (1546 метров). Самое большое – первое озеро. На склонах гор рядом с ним всегда лежит снег. Представьте картину, что время от времени замерзающие массивы льда сползают вниз со склонов вершин, откалываются и по озеру плавают айсберги (подробнее)

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