2018-08-13T11:07:03+03:00
Происшествия

Черных копателей золота скрутили в тайге Красноярского края

Пытаясь отвоевать добычу, старатели пошли на полицейских с обрезами, но… [видео]
Ася ЖУКОВА
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Черных копателей золота скрутили в тайге Красноярского края. Фото и видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.Черных копателей золота скрутили в тайге Красноярского края. Фото и видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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- Руки за голову! Вставай! Какие тапки? Пошел, пошел, пошел, пошел, - в Красноярском крае скрутили группу черных копателей золота. Отчаянно сопротивляясь, те пытались отстоять свою добычу, даже пошли на полицейских с обрезами, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось 25 июля 2018 года в тайге Северо-Енисейского района. Оперуполномоченный полиции вместе с сотрудниками золотодобывающей компании обследовал арендованный с лес. Чтобы выяснить, нет ли там старателей.

В самой глуши участники рейда наткнулись на траншею, неподалеку стоял экскаватор. Было очевидно: тут незаконно роют золото.

Начали осматривать место, забирать оборудование, и вдруг появились сами копатели. Человек семь. Один (26-летний мужчина) наставил на полицейских обрез. «Быстро все вернули!» - потребовал он.

- Получив желаемое, мужчины с места преступления скрылись, - говорят следователи.

Полицейские вызвали подкрепление. На место ЧП на вертолете выдвинулась группа оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также бойцов СОБР, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

При задержании мужчины пошли на полицейских с обрезами. Поэтому вызвали СОБР. Фото и видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

При задержании мужчины пошли на полицейских с обрезами. Поэтому вызвали СОБР. Фото и видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Семеро копателей были задержаны. А, когда перешерстили балок и дом, где они жили, обнаружили целый арсенал. 5 ружей и обрезов, 81 патрон.

Правда, золота они успели добыть не так уж много.

- Было изъято около 5 граммов россыпного и около 10 граммов рудного золота, - делятся в пресс-службе краевого главка. – Также забрали оборудование для добычи драгоценных металлов.

Кстати, сам драгметалл копатели хранили в обычном пластиковом пакете – из супермаркета. Даже не спрятали. Видимо, не подозревая, что к ним может нагрянуть полиция. Просчитались.

… Сейчас напавший на полицейских парень угодил под арест – за «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Кража» на всех старателей. Максимальное наказание по ней – 5 лет.

Черных старателей берут собровцы.! другой источник

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