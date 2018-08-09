«Время, назад!»: корреспондент перевел стрелки часов и прожил так неделю

СЕГОДНЯ 09:01 2018-08-09T09:34:55+03:00

Что получилось из эксперимента - семь дней прожить по «летнему» времени

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- Переходишь на летнее время на неделю! – «порадовала» меня как-то утром наш редактор Мария Мишкина после традиционной планерки. – Сегодня же переводи все часы у себя на час вперед.

- Вставать раньше на час?! – мой организм явно бунтовал против такого поворота. - Зачем, у нас ведь зимнее?

- Вот ты и проверишь на себе, вдруг по летнему лучше жить, - понимающе улыбнулась Мария и придавила железным аргументом: - Соглашайся, с работы на час раньше уходить будешь…

Перспектива, чего уж скрывать, заманчивая: это ж целый час свободного времени утром и час вечером. Ох, и разгуляюсь! Чтобы эксперимент получился более точным, решаю вести дневник и записывать: как просыпалось, какое давление было, нет ли проблем с засыпанием. И в тот же вечер совершаю небольшой прыжок во времени на час!

День первый. Время – вперед!

07.00 по летнему времени – подъем удался, полет нормальный. В первый же день эксперимента очень четко осознаешь одну простую истину: пока ты утром в кровати смотришь розовых слоников во сне – жизнь вокруг кипит. Например, по дороге на работу мне довелось пообщаться с любителями ранних пробежек по набережной Енисея. Таких людей, как оказалось, немало. Вот уж кого-кого, а их ничто не заставит валяться в кровати, когда солнце уже проснулось.

Вот уж кого-кого, а бегунов ничто не заставит валяться в кровати, когда солнце уже проснулось.Фото: Михаил ШУКЛИН

- Вы каждое утро так рано выходите на пробежку? – спрашиваю у молодой семейной пары Лиды и Ивана (обоим по 29 лет).

- Да, километров по 10 пробегаем вместе, - говорит Лида. – А что – здорово же! Воздух с утра чистый, прохладно, тем более вместе – бежим наслаждаемся. Хотя и тяжело, конечно, особенно – по началу. Но потом втягиваешься, организм привыкает и сам уже «рулит».

Лида и ИванФото: Михаил ШУКЛИН

Алене 28 лет, она каждое утро выходит на набережную Енисея и наматывает положенные километры на роликовых коньках. Говорит, начала, когда дочь Владу родила.

Алена каждое утро выходит на набережную Енисея и наматывает положенные километры на роликовых конькахФото: Михаил ШУКЛИН

- Владка когда появилась, первые месяцы для меня, как, наверное, и для любой мамы, были тяжелыми: недосып, постоянно с ребенком рядом, вставать приходилось ни свет, ни заря, вымоталась сильно, - рассказывает молодая мама. - И утренний спорт стал для меня прямо глотком свежего воздуха. Муж утром рано за Владой может часок- полтора присмотреть. А я тут круги наматываю, отвлекаюсь немного от ребенка – это тоже надо делать. Так что для меня ролики – можно сказать отдых. На раннее просыпание, кстати, теперь так остро не реагирую: думаю, вообще раньше вставать -удобнее.

Скандинавская ходьба у «утренних» спортсменов тоже в чести. Виктория и Сергей, например, ежедневно выходят «сгонять вес» под бодрую песенку Bloodhound Gang - Discovery Channel. Они живут по летнему времени вот уже три года. Останавливаю спортсменов.

7 утра, набережная КрасноярскаФото: Михаил ШУКЛИН

- Мы километров по 10 нарезаем с женой каждое утро – хорошо, спокойно, народу немного, воздух свежий. Потом полчаса еще на тренажерах, - переводит дыхание Сергей. – Здоровье заставляет. Жене - 47, мне – 51 год. Когда, если не сейчас собой заниматься. Вставать раньше привыкли, зато чувствуем себя оба прекрасно.

Виктория и СергейФото: Михаил ШУКЛИН

… Честно говоря, спортсмены меня своей бодростью основательно подзарядили. Сразу эксперимент перестал казаться мукой мучной. Но в течение всего дня не давал покоя небольшой внутренний конфликт: на мох золотых, скажем, обед, а коллеги – в разгаре рабочего процесса, мне – время идти домой, а коллегии все еще в разгаре процесса. В общем, есть свои плюсы: ведь на то, как другие люди работают, можно смотреть вечно, словно на огонь или воду. К тому же, никаких скачков давления или другого ощутимого дискомфорта я не почувствовала: 118/90 – можно сказать, спортивный результат!

День второй. На кой черт мне эти галеры!

Маховик времени заработал! От вчерашней бодрости сегодня утром – ни следа. В 07.00 по летнему глаза еле продираю, голова тяжелая, стимулирует только одно: надо, Надя, надо. Ну, и законная чашка крепкого кофе! А в голове так ненавязчиво появляется мысль: «На кой черт мне эти галеры?!» С ней я, собственно, не только встаю, но и выхожу из дома и полусонная иду на работу. Эх, знала бы, чем это обернется. Но – об этом чуть позже.

Сегодня в планах - общение с сомнологом. Может, врач посоветует, как легче перейти на новый график.

Ольга Терешонок, врач-невролог, сомнолог. Фото: с официального сайта Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА

- Пока вегетативная система не подстроится, затруднения будут не только с подъемом, но и с засыпанием – это вполне нормальная реакция организма, - убеждает с улыбкой Ольга Терешонок, врач-невролог, сомнолог, заведующая неврологическим отделением №1 Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА. - Это называется десинхроноз – нарушение согласования внешних и внутренних биологических ритмов. Но проблемы со сном ведь не только у тех, кто меняет режим: от 10 до 40 процентов жителей крупных городов в наши дни страдают бессонницей. Причин тут масса: психоэмоциональное состояние (стресс, тревога, депрессия, напряженный или посменный график работы); хронические болезни; несоблюдение гигиены сна.

- Гигиена сна – о чем именно речь?

- Речь о том, что спать ложиться нужно правильно: в затемненном проветренном помещении, не наедаться перед сном, не смотреть на ночь телевизор, не играть в компьютерные игры и не сидеть в Интернете. У организма в этом случае включаются не те системы – должны работать системы торможения, а не активизации. Что касается, например, длительности сна, то единой величины тут нет, точнее, у каждого она своя: одному хватает выспаться 5 часов, другому – 10. Есть также «жаворонки» и «совы» - и это не миф. Связано это в основном с тем, что у людей в разное время вырабатывается мелатонин – гормон сна.

- А важно ли при этом по зимнему времени ты живешь или по летнему? Вдруг, изменив время подъема на час, я например, собью свои внутренние «часы»?

- «Прыжок» на час вперед или, наоборот, назад – в рамках допустимой погрешности, и ваш организм к нему очень быстро подстроится. Людям в возрасте сложнее, но и они быстро справляются, все, конечно, индивидуально, но в целом – это вопрос недели. Почему? Да потому что люди сами регулярно меняют себе режим. Например, всю неделю вы ходите на работу и встаете в 07.00, а в выходные дни ложитесь за полночь, поднимаетесь – в обед. Что это как не смена режима? Другое дело, если вы меняете часовые пояса – тут на адаптацию времени нужно значительно больше. У человека есть циркадные ритмы (именно циркадный ритм определяет смену сна и бодрствования), и придется подождать, пока внутренние «часы» перейдут на другое время.

… Что ж, если возникнут проблемы с засыпанием, придется плотнее задвинуть шторы, проветрить комнату и, пожалуй, послушать что-то расслабляющее. Например, звуки природы – отличный план!

Уже к восьми часам вечера (по летнему времени) меня начинает, как говорится, вырубать. Как раз добираюсь до дома – и… о, ужас! Дверь квартиры нараспашку! «Ограбили, - роятся в моей голове мысли, - вынесли нажитое непосильным трудом!»

- Наденька, - из соседней квартиры выглядывает моя любопытная пожилая соседка Нелли Янишна (честь и совесть нашего подъезда), - а вы дверь утром не замкнули… Мы с мужем прикрыли, но, видать, сквозняком опять распахнуло. Что же вы так?! Проверьте, все ли на месте.

- Спасибо, Нелли Янишна… Спасла, наверное, на ходу…

Резюме: давление в норме – 124/90, но спать о-о-очень хочется. К тому же, следующее утро решено встретить в деревне – там-то народ точно по системе живет. Так что еще вещи собирать…

День третий. Домик в деревне и петух Гектор

Утро в деревне – это, скажу я вам, настоящее счастье для живущего во мраке горожанина. До Челноково от Красноярска, кстати, рукой подать – каких-то 40 километров. Зато свежий воздух, петухи орут дурниной, роса на грядках с клубникой – в общем, роскошь! Вот здесь-то просыпаться легче легкого.

Ольга ПанфиловаФото: Михаил ШУКЛИН

- Гектор наш что ли разбудил тебя? – улыбаясь, кивает на крупного, огненно-черного петуха наша хозяйка, 56-летняя Ольга Панфилова. – Он у нас первый «будильник» на деревне, чуть солнце встает, он уже горланит на всю ивановскую. Ты бы поспала еще, после города-то небось хочется. А я Звездочку, корову нашу, пока провожу к пастуху…

А это ГекторФото: Михаил ШУКЛИН

- Тут не до сна уже, воздухом бы деревенским надышаться.

- Ну, тогда айда на кухню, я тебе молочка свеженького налью.

Хозяйство у Ольги Ильиничны большое: корова, взрослая телка, маленький бычок и совсем крохотная телочка (только недавно появилась на свет), свиньи, гуси, утки. Ну, и Гектор со своим семейством – куда же в деревне без кур. Это если не считать 12 соток огорода. Работы непочатый край.

Хозяйство у Ольги Ильиничны большоеФото: Михаил ШУКЛИН

- Вы рано встаете, Ольга Ильинична?

- Всегда в 05.30 утра – некогда мне бока пролеживать. Корову надо подоить, да в стадо отвести, накормить скотину, завтрак Николаю Николаевичу, деду моему, приготовить, потом весь день на огороде.

На огороде у Панфиловых есть свой защитник – чучело Антошка, отпугивает настырных ворон от смородины и крыжовника. Выглядит Антошка, действительно, устрашающе

- Повадились вороны, всю смородину ощипали, вот я Антошку и установила – пусть отпугивает их. А то оглянуться не успеем, без ягоды останемся. Вечером у нас все в обратном порядке. Спать ложимся не позже половины одиннадцатого. А вообще, считаю, вставать раньше - полезнее. Тяжеловато, но для здоровья лучше, бодрее что ли чувствуешь себя. Ты давай, иди, на ягоду нападай, малина поспела, виктория есть еще, смородина подходит.

Вот это настоящий режим. Живут ведь в деревнях не столько по поясному времени, а по скорее астрономическому: солнышко встало – пора и деревенским подниматься, закатилось, час-другой – и на боковую. А летнее время к астрономическому, выходит, ближе. Так-то вот.

До Челноково от Красноярска 40 километровФото: Михаил ШУКЛИН

Отведав молочка и ягоды, с Ольгой Ильиничной прощаемся, в Красноярск пора. Хоть и не хочется, а работа не ждет. К обеду уже в Красноярске. И как раз по времени пора измерять давление… И тут – сюрприз. Давление у меня не в норме – 133/102. Многовато. Но вдруг это реакция организма на новый режим?

День четвертый. Хлеб всему голова

Утро четвертого дня встречаем в пекарне сети супермаркетов «Красный Яр» с хлебопеками, они тоже ранние пташки. Магазин еще не открылся, а в небольшой пекарне аромат свежего хлеба такой, что словами не передать. Сейчас бы свеженькую корочку, да с деревенским молочком – вкусно. Первой здесь появляется пекарь, которая занимается тестом – тестовод.

- Вообще, у нас пекари с 05.00 утра уже на работе, их доставляют служебным транспортом, - рассказывает Ольга Карепова, технолог по хлебопечению «Красного Яра». – Из просеянной накануне вечером муки заводится тесто на разные виды хлеба. Для каждого хлеба – своя технология приготовления – белые хлеба на закваске, темные, ржано-пеничные и пшеничные, есть и хлеба на опаре. Более 17 видов хлеба печем.

Надя (слева) в пекарне сети супермаркетов «Красный Яр»Фото: Михаил ШУКЛИН

У покупателей хорошо расходятся не только горячие пирожки, но и сдобные булочки, и Бородинский – хлеб с кислинкой, и хлеб со злаками, плетенки с маком, плюшки с сахаром.

- Скажите, а есть ли у вкусного хлеба какой-то особый секрет? – задаю вопрос тестоводу Надежде Игошиной.

- Секрет один: надо душу вкладывать обязательно, потому что, и это любая хозяйка, наверное, знает, тесто – дело тонкое. В плохом настроении, например, берешься заводить – не вкусно выходит, хотя и технологию выполняешь, и тестомесительная машина хорошенько все промешивает. А результат не тот. Так-то. С душой надо к хлебу, он всему голова.

Для каждого хлеба – своя технология приготовленияФото: Михаил ШУКЛИН

А вообще, у хлебопеков непаханое поле для творчества. Например, булочке можно придать форму розы, или… нарисовать на ней часы. А почему нет? Для нас пекари расстарались и такие сладкие часы испекли – всей редакцией мы потом чаевничали. В общем, спасибо за хлеб-соль!

Ольга Карепова, технолог по хлебопечению «Красного Яра»Фото: Михаил ШУКЛИН

… Показатели моего давления, к сожалению, не улучшились: 130/100. Не самые приятные ощущения, но утешает одно: с засыпанием проблем так и нет. По вечерам мне только до подушки добраться, и ощущение, словно, кто-то невидимой рукой переводит тумблер на режим «сон».

День пятый. Congratulations, babushka!

Известная красноярская путешественница и блогер Баба Лена – одна из тех, кто часто меняет часовые пояса. И… без ощутимого ущерба для здоровья. Баба Лена нам призналась: только в прошлом году предприняла 6 вояжей по всему миру. Имя Бабы Лены в Инстаграме буквально гремит – 92,5 тысячи подписчиков со всего мира. За плечами у Бабы Лены – Кавказ, Тува, Турция, Тайланд, Доминикана, Италия… И везде восторженные поклонники ей пишут: «Congratulations, babushka!»

- А по какому времени вы живете, Елена Михайловна, по зимнему или по летнему?

- Ой, наверное, все же по летнему. Встаю рано, когда в Красноярске - часов в пять. Летом люблю пораньше выйти из дома – цветочками торгую комнатными. Людям нравится и мне не скучно. А в молодые годы поспать любила – это да. Меня тетка растила. Вот она с утра придет ко мне поднимать, зовет. Если с первого раза не встаю, на второй - она уже с поленом приходит. Жестко воспитывали нас раньше, это сейчас молодежь до победы спит.

Баба ЛенаФото: Михаил ШУКЛИН

Кроме всего прочего, у Бабы Лены есть свой козырный будильник – электронный, с голосовым сигналом.

- У меня зрение-то не очень, вот мне в Обществе слепых его подарили. Время он озвучивает. Хорошая штука, - хвастается Баба Лена. – Без него, как без рук. А в путешествиях, конечно, к чужому времени привыкать трудновато, но стоит того.

Совет от Бабы Лены: в путешествиях или просто, когда меняешь режим, главное – отдохнуть вовремя, восстановить силы и хорошо кушать. Баба Лена, например, налегает на сыр и творог, который сама же и варит.

… Конец рабочего дня. Еле волоку ноги. Общее ощущение усталости. Посыпаться было все также непросто, поднялась через силу. Хотя спала вроде бы нормально. Видимо, все же на корабле бунт, и организм показывает: не дури, хозяйка, вернись на темную сторону, спи на час больше… Зато давление стабилизировалось: 118/90.

День шестой. Бодрое утро

Это утро стало для меня настоящим потрясением. Дело в том, что накануне я до часу ночи не могла уснуть: считала овечек, проветрила комнату, дважды выпила ромашковый чай (Ольга Ильинична, наша добрая хозяюшка из деревни Челноково, угостила хорошим сбором) – все без толку. Зато традиционный подъем в 07.00 был… легким. Утро выдалось по-настоящему бодрым.

От удивления я сама себе не поверила и начала внимательно прислушиваться к организму: нет, спать не хочу! Каких-то 6 часов сна, и я, можно сказать, как огурец. Пора идти на работу, делать добрые дела!

… Поразительно, но весь день у меня прошел на таком подъеме, словно кто-то невидимой рукой подливал мне силушку богатырскую. Давление спортивное – 120/85. Жизнь прекрасна!

День седьмой. Счастливые часов не наблюдают

Боевой настрой сохранился и в последний день эксперимента. От усталости, которая за предыдущие четыре дня стала уже привычной, не осталось и следа. Какая все-таки время – странная штука. Если волнуешься, то и минута может растянуться на час. Иногда за пару часов можно выспаться, как детстве, а иногда время, как мед: если есть, то его сразу нет… Но вопрос с моей бодростью не дает покоя, ведь в обычном режиме (живя, как все, по зимнему времени) я такого подъема сил не чувствовала.

Решено поставить вопрос ребром перед специалистами. Я связалась с Владимиром Кузнецовым, кандидатом медицинских наук, врачом-неврологом Красноярской краевой больницы. Заодно попросила его прокомментировать мой дневник. Оказалось, утверждение, что счастливые часов не наблюдают – не пустой звук! Режим, режим и еще раз – режим, а уж организм сам все отрегулирует. Но прежде всего мне интересно другое…

Надежда Ильченко и Владимир Кузнецов, кандидат медицинских наук, врачом-неврологом Красноярской краевой больницыФото: Михаил ШУКЛИН

- Что со мной, доктор?!

- Да все в порядке у вас. Абсолютно нормальная реакция организма на изменения режима. У нас есть очень «умная» вегетативная система, она заведует всем внутренним хозяйством: давлением, пульсом, деятельностью желудочно-кишечного тракта. Ваша вегетативная система подстраивалась под новый режим. А давление повышалось, потому что переход все-таки являлся небольшим стрессом. К концу недели организм подстроился – давление нормализовалось. Вообще, регулярные прыжки во времени (с зимнего на летнее и обратно) не желательны. Потому что у кого-то организм подстраивается хорошо, у других - с небольшими трудностями, а есть категория людей (чаще это те, кто страдает хроническими заболеваниями), которые вообще почти не могут приспособиться под другое время – у них очень низкая адаптация. В целом могу сказать, что для хорошего самочувствия очень важен режим: организм на каждый час готов к определенным действиям. А вообще, полезнее, на мой взгляд, все-таки, раньше вставать и раньше ложиться.

Что ж… мне кажется, я полностью согласна с доктором Кузнецовым. Да, здравствует летнее время!