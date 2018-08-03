2018-08-03T14:25:06+03:00
Общество

Жара вернется в Красноярск на предстоящих выходных – почему это не радует?

В субботу, 4 августа, в нашем городе будет до +26 градусов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По-летнему жарко в нашем городе будет только один день - в предстоящую субботу, 4 августа.По-летнему жарко в нашем городе будет только один день - в предстоящую субботу, 4 августа.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жара вернется в Красноярск на предстоящих выходных – почему это не радует? Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального гидрометцентра, по-летнему жарко в нашем городе будет только один день - в предстоящую субботу, 4 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

А вот на воскресенье, 5 августа, синоптики уже передают всего до +23 и с дождем.

Начало следующей рабочей недели в краевом центре будет еще более прохладным и дождливым. 6 августа, в понедельник, днем будет всего +20, и снова пройдет дождь.

Но затем температура воздуха опять начнет повышаться. Во вторник, 7 августа, будет +21 и уже без дождя, в среду, 8 августа, синоптики прогнозируют температуру в 24 градуса со знаком «плюс», а в четверг, 9 августа - +25.

Хочется надеяться на то, что тенденция сохранится, и к следующим выходным в наш город снова придет настоящая летняя жара.

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