Жара вернется в Красноярск на предстоящих выходных – почему это не радует?
Жара вернется в Красноярск на предстоящих выходных – почему это не радует? Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального гидрометцентра, по-летнему жарко в нашем городе будет только один день - в предстоящую субботу, 4 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
А вот на воскресенье, 5 августа, синоптики уже передают всего до +23 и с дождем.
Начало следующей рабочей недели в краевом центре будет еще более прохладным и дождливым. 6 августа, в понедельник, днем будет всего +20, и снова пройдет дождь.
Но затем температура воздуха опять начнет повышаться. Во вторник, 7 августа, будет +21 и уже без дождя, в среду, 8 августа, синоптики прогнозируют температуру в 24 градуса со знаком «плюс», а в четверг, 9 августа - +25.
Хочется надеяться на то, что тенденция сохранится, и к следующим выходным в наш город снова придет настоящая летняя жара.