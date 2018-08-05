Жена погибшего в крушении МИ-8 под Игаркой вахтовика:«Он позвонил мне перед вылетом, сказал: жди, буду через два часа»

5 Авг. 11:06 2018-08-05T11:33:49+03:00

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Уже больше суток прошло с момента крушения вертолета МИ-8 в Красноярском крае. Напомним, трагедия произошла вчера утром на одной из производственных площадок компании «Ванкор», в 175 километрах от Игарки. Вертолет МИ-8 авиакомпании «Utair» на высоте примерно 100 метров над землей задел лопастями трос двигавшегося впереди другого такого же вертолета. В итоге, МИ-8 с полными баками топлива рухнул на землю. Начался страшный пожар, и шансов выжить не было ни у кого. В авиакатастрофе погибли 18 человек - 15 пассажиров-вахтовиков и 3 члена экипажа МИ-8. Все молодые, здоровые и сильные мужчины. Для их семей, близких и друзей страшное время только начинается...

... Анастасия Рыбак, жена погибшего при крушении Богдана Рыбака, вторые сутки не находит себе места от горя, не верит, что любимого человека больше нет.

- Позвонили вчера из конторы, где Богдан работал... сообщили, - сдержать слез Настя не может. - Не знаю, как мне жить теперь, как мы с сыном будем... без него. Богдан очень добрый и светлый человек, заботливый, ласковый. Никогда никакой грубости себе не позволял. Лучшего мужа и отца не найти.

Богдан и Настя познакомили пять лет назад на «Ванкоре», где девушка работала геологом. И это была любовь с первого взгляда. Богдан ухаживал красиво, цветы дарил, и через некоторое время Настя сдалась. Молодые начали жить вместе, со свадьбой особенно не торопились. А вот когда родился маленький Мирослав, решили оба покончить с «холостой» жизнью. Сейчас Мирославу три годика, и он еще не понимает, что папы больше нет.

- Богдан мне за несколько минут до взлета вертолета позвонил, он всегда так делает. Сказал, что через два часа будет дома, - слова Насте даются с большим трудом. - Я ждала уже, приготовила обед... Нам сказали, что отдадут его только через несколько месяцев, когда экспертиза закончится. Никаких предчувствий не было. Просто шок!

Чтобы поддержать Настю, в Тарко-Сале, где живет семья, едет сестра Богдана и его мама. Вместе горе переживать немного легче...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс выразил соболезнования близким погибших катастрофе под Игаркой.

- На севере красноярского края произошло трагическое событие - погибли 18 человек. Мной создан оперативный штаб для ликвидации последствий этого происшествия. Опознание тел погибших пройдет в Красноярске, и семьи родных и близких получат компенсации из разных источников, в том числе, и из бюджета края. Я выражаю свои глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, - сказал Александр Усс.

Добавим, что понедельник, 6 августа, объявлен в Красноярском крае днем траура.

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