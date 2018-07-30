2018-07-31T07:50:38+03:00
Общество

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвели итоги работы в первом полугодии 2018-го

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Фото: ООО «Красноярский цемент»Фото: ООО «Красноярский цемент»
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С января по июнь предприятие произвело 325,3 тыс. тонн цемента (+1% к уровню 2017-го), реализовано 324,6 тыс. тонн (на 2% меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года).

Сегодня в ассортименте завода девять видов цемента. Стройматериалы, сертифицированные в системе ГОСТ Р, соответствуют требованиям национальных и межгосударственных стандартов. В первом полугодии 2018-го наибольшей популярностью пользовались общестроительные цементы ЦЕМ I 42,5Н и ЦЕМ II/A-Ш 32,5Б, востребованные для нужд жилищного строительства. Их доля в общем объеме продаж – 37 и 34% соответственно. Аналогичный показатель для тампонажного цемента ПЦТ I-G-СС-1/Class G HSR, применяемого в нефтегазовой отрасли, в отчетном периоде вырос до 17%.

Продукцию завода можно приобрести навалом, в мягких контейнерах по 1000 кг и в 50-килограммовых бумажных мешках. С января по июнь 2018-го 40% реализованного цемента направлено покупателям в упаковке, 60% – навалом железнодорожным или автомобильным транспортом.

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