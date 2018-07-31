2018-07-31T07:50:38+03:00
Политика

«Тема финансовоемкая, она просто уходит»: Александр Усс попросил у президента помощи в строительстве метро

Стоимость проекта - 65 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Стоимость проекта - 65 миллионов рублейСтоимость проекта - 65 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Президент страны Владимир Путин на встрече с врио губернатора Красноярского края предложил Александру Уссу обсудить тему строительства метро в Красноярске с кабинетом министров. Адександр Усс отметил, что проект дорогостоящий, и есть опасение, что «он просто уходит в никуда».

- Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 миллиардов (рублей) – это серьезная сумма, - сказал Усс. - Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций. Требуется комплексное решение по скоростным видам городского транспорта - электрички, скоростные трамваи. С тем, чтобы это не стало «домашним заданием» чисто Красноярского края.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что «тема не должна умереть».

- Давайте к ней вернемся, обговорим с участием правительства, минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием, о котором вы говорили, о чем я говорил в послании, - сказал президент.

Напомним, что во время визита в Красноярск в феврале Владимир Путин не исключил, что в городе появится метро. В Красноярске считают, что строительство метрополитена значительно облегчит экологическую ситуацию в городе. Добавим, что в строительство уже вложено 12 миллиардов рублей, однако в 1990-х годах его прекратили строить.

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