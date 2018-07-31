Полеты не во сне, а наяву

31 Июль 11:25 2018-08-01T12:31:12+03:00

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Окрестности села Иркутское Сухобузимского района, 27 июля. Финальный эксперимент Летней научной школы «Ученые будущего». В поле, рядом со снопами сена, - столы, ноутбуки, радиоантенны. Два гигантских белых шара - стратостаты - рвутся в небо.

- 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетели!

- Все получилось!

Стратостаты быстро набирают высоту, улетая прямо в облака.

- На двадцать километров?

- Да!

К стратостатам прикреплены модули. Они, словно мини-научные лаборатории, «напичканы» научно-исследовательским оборудованием, чтобы юные ученые, стоящие сейчас на земле, смогли подтвердить свои научные гипотезы….

Для чего? Для кого?

«Комсомолка» уже рассказывала читателям об уникальной научной школе, которая этим летом впервые открылась в Красноярске и собрала подростков, готовых вместо каникул учиться, слушать лекции, собирать ракеты, запускать стратостаты.

Напомним, в мае благотворительный фонд «СГК - Согреваем сердца» совместно с интерактивным музеем науки «Ньютон Парк» объявили старт проекта Летняя научная школа «Учёные будущего». Больше 300 заявок получили организаторы. После отборочных туров, включающих испытания по инженерным наукам и коммуникативным навыкам, ведь предстояла работа в команде, 48 старшеклассников были приглашены на две недели в эко-кемпинг «Солнечный».

Учить учиться

- Основная наша задача была - сделать так, чтобы школьникам было интересно, чтобы они увидели, что наука - это не скучно, - рассказывает руководитель школы и директор «Ньютон Парка» Антон Шарыпов. - Что именно мы делали? Учили планировать, проектировать, производить и, самое главное, применять инженерные продукты.

Как? Это и теория, в том числе лекции от преподавательского состава СФУ и СибГУ, и много-много часов практических занятий, вполне конкретных проектов, которые создавали ученики. От простого к сложному. От катапульты к стратостату.

Школьники работали в командах. В каждой команде - «научный штат»: физики, инженеры, программисты-радиоэлектронщики - 12 человек. У каждого в команде свои навыки, свои задачи, но в то же время дети учатся друг у друга и совместной работе.

Что получилось в итоге, «Комсомолка» увидела на финальной защите проектов, приехав к будущим ученым в гости.

Только вперед!

Проходим в зал, где будет защита. Атмосфера - отличная, уютно, вместо стульев - кресла-подушки. По пути заглядываем в другие комнаты. Ого! Здесь целые научные лаборатории, много техники - проекторы, компьютеры, ноутбуки, принтеры, паяльники всех сортов - рай для технарей.

На стенах, планшетах, листах - чертежи, формулы, списки команд и мотиваторы: «смекалка, взаимопомощь, коллективный дух», «мы - активные, дружные, ответственные, остроумные».

5 минут до начала, комиссия занимает свои места, спикеры в сотый раз перечитывают тезисы выступления. Обращаем внимание, что в зале много девочек, почти половина. Точные науки перестают быть мужской вотчиной?

Шутим:

- Девчонки, за женихами приехали? Перспективными?

Смеются:

- Дома свои женихи есть, тоже и умные, и красивые.

- Не сомневаемся, удачи на защите!

Фото: предоставлено СГК

В каждой школе есть выпускной экзамен. В «Ученых будущего» для финального проекта каждая команда должна была выбрать актуальную научную проблему и решить ее с помощью… стратостата. Считали, чертили, делали графики, программировали, паяли, тестировали и снова считали…

Справились! Во-первых, всего за пять дней команды собрали модули с полезной нагрузкой: измерительное оборудование, передатчик радиосигнала, спутниковая навигация, видеокамера. Во-вторых, успешно запустили модули на двух стратостатах, дистанционно приняли и проанализировали данные.

Темы научных проектов - интересные, разные. Так, одна команда измеряла толщину озонового слоя и интенсивность ультрафиолетового излучения на разных высотах. Другая разрабатывала установку для проведения акустических экспериментов в атмосфере. Третья выясняла, стоит ли использовать стратостат для дистанционного зондирования земли, к примеру, выявлять таким образом очаги лесных пожаров. Четвертая изучала концентрацию пыли в различных слоях атмосферы.

Защита идет больше часа. Выбиваемся из графика, много вопросов, которые задают и члены комиссии, и дети друг другу. Не все получилось идеально. Часть данных «не дошла» до ученых, потерявшись или исказившись на 20-километровой высоте. В случае с пылью датчик не смог «отличить» ее частицы от конденсата, и этот факт побудил школьников к новым научным изысканиям. И открытия наверняка будут. У этих подростков есть главное: пытливый ум и желание однажды решить проблему:

- Мне небезразлично, что будет с моими детьми и внуками, - говорит Михаил, капитан команды,

изучавшей озоновый слой.

А на самой защите инженерные недочеты обернулись философскими беседами.

Член комиссии Денис Ефремов, руководитель космической лаборатории «Ближний космос», оценивая проект дистанционного зондирования земли, отметил, что основную часть работы команда проделала на «отлично»:

- Нужно было не сдаваться, идти вперед, внести изменения, к примеру, использовать другие стабилизаторы и другой тип камеры, которая лучше видит сквозь облака.

В ответ Ян Снурников, программист команды «Космос», привел высказывание английского физика Джеймса Максвелла о том, что чем ближе ты к цели, тем больше возникает различных нюансов. Как в русской пословице «чем дальше в лес, тем больше дров».

Мы решили познакомиться с поклонником Максвелла и другими учениками школы поближе.

«Наука -­ это интересно!»

Обращаемся к аудитории, просим поднять руки тех, у кого в дневнике итоговые «пятерки» по физике. Почти все!

Математика? Информатика? Такая же картина. Отличники. Умники и умницы, что тут сказать. Вы часто видите перед собой будущее? Глядя на этих детей, реально ощущаешь время. Ты здесь, они уже там, в будущем. В лабораториях. Спорят, творят.

Ян - восьмиклассник лицея №1, давно увлекается инженерными науками, с первого класса занимается робототехникой, работает над проектом «Обратная связь от экзоскелета»:

- С помощью устройства можно чувствовать предмет, который держит робот. Сейчас мы его только видим с помощью камеры, а можно будет осязать.

В такой школе Ян впервые:

- Я очень хотел поехать. Как увидел объявление, сказал маме, что поеду обязательно. И за две недели многому научился. Во-первых, понял, насколько в наше время важно знать английский язык, без него, к примеру, в библиотеках GPS разобраться трудно, для программирования тоже нужен язык. Во-вторых, в школе я впервые поработал с радиоканалом, отличный опыт, в жизни мне пригодится.

Десятикласснице лицея №7 Александре Жданюк нравится учиться, участвовать в экспериментах, самой их проводить:

- В лицее я делаю опыты, изучаю, как снизить экологическую нагрузку от нефти на разные виды растений. В летней школе мне понравилось то, что все обучение построено на экспериментах, и работа в команде. Мы подружились, хотя сначала и спорили, кто главный.

Пойдет ли Александра в теоретическую науку, она еще не знает. Видит себя в производстве или в градостроительстве. Девушка-инженер - это звучит гордо!

У Ивана Савяка, восьмиклассника лицея №1, другие итоги и идеи.

- В школе мне было очень интересно, я подробнее узнал о микроконтроллерах Arduino, научился паять, - говорит Иван.

Фото: предоставлено СГК

Он тоже связывает свое будущее с научными разработками, но иначе. Хочет освоить экономику и открыть свое дело:

- С бизнес-идеей я еще не определился, а мечта - воссоздать костюм Железного человека.

Учиться, мечтать, познавать мир. Это сегодня, в «Солнечном», с друзьями и учителями. А завтра выпускники вот таких школ будут менять наш мир.

Как сказал Дмитрий Зуев, аспирант кафедры технической физики научно-образовательного центра «Институт космических исследований и высоких технологий» СибГУ, который был наставником одной из команд и курировал физико-математическое направление:

- Продвигать человечество вперед в познании мира - ведь это и есть работа ученого.

Кстати, для многих школьников восприятие научной деятельности как обычной работы тоже стало своего рода открытием.

- Я раньше не думала, что наукой можно заниматься в реальной жизни, - говорит десятиклассница Елизавета Сакаева, физик команды «Космос». - Сейчас я поняла, что наука - это не что-то заоблачное, а вполне конкретная область. И она очень интересная!

Довольны результатами и организаторы школы.

- Школа «Учёные будущего» - это серьёзная мотивация старшеклассников к занятиям наукой, - уверен Антон Шарыпов. - Ребята получали новые знания, тренировали умение работать в команде. Они поняли, чем будут заниматься, если станут учёными. И как это связано с потенциалом нашего города и края, где много наукоёмких производств. Мы рады сотрудничеству с Сибирской генерирующей компанией, которая поддержала такой проект.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

По словам Анастасии Дьяковой, заместителя директора красноярского филиала СГК, работа с одаренной молодежью - отдельное стратегическое направление работы энергохолдинга:

Фото: предоставлено СГК

- У нас нет цели вырастить кадры только для предприятий СГК, она шире. Это, в принципе, привлечение внимания к науке, вклад нашей компании в инженерию страны. Мы рассчитываем, что ученики нашей школы в будущем пополнят ряды и энергетиков, и тех, кто работает в других ключевых отраслях промышленности и в науке - на благо развития производства. Отмечу, что это наш первый опыт создания научной школы. Мы увидели большой интерес и родителей, и детей, увидели их готовность заниматься в каникулы. Поэтому в наших планах продолжать проект «Ученые будущего», и, возможно, не только летом.