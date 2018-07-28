Кровавая Луна и Великое противостояние Марса: каким видели его астрономы-любители в Красноярске

28 Июль 06:40 2018-07-28T06:35:29+03:00

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Минувшей ночью в небе над Красноярском, как и по всему миру, любители астрономии наблюдали чудо, - Кровавую Луну и Великое противостояние Марса. Одновременно! И хотя погода до последнего держала в напряжении (небо по всему городу было затянуто тучами), некоторым энтузиастам удалось снять это нетривиальное астрономическое событие - на небе в одну линию выстроились Солнце, Земля, Луна и Марс. Корреспонденты «Комсомольской правды» - Красноярск тоже попытались рассмотреть и Луну, и Марс на небосклоне. И вот что из этого получилось.

Фото: Иван Кузьмин

Обыкновенное чудо

При всей нестандартности события астрономы считают его довольно обыденным и говорят, что Кровавую Луну, например, можно наблюдать несколько раз в течение года. Напомним, что похожее лунное затмение произошло происходило в январе этого года.

malishkinv Многоэтажки Красноярска в свете Кровавой Луны

- Событие, действительно, довольно тривиальное, - говорит Сергей Карпов, ведущий научный сотрудник Института физики СО РАН. - Именно потому, что происходит часто. Луна попадает в тень Земли и перестает напрямую освещаться солнечными лучами. Тем не менее, мы видим Луну в красном приглушенном свете. Это связано с тем, что солнечные лучи проходят через тонкий слой атмосферы, ободок. В атмосфере лучи рассеиваются, и, в соответствии с законами оптики, сильнее рассеиваются лучи коротковолновые - синие и фиолетовые. Длинноволновые лучи, - красные, рассеиваются в минимальной степени. Именно по этой причине мы видим Луну в красных тонах.

Фото: Иван Кузьмин

Что касается Великого противостояния Марса, то оно происходит раз в два года - планета-гиган в этот период максимально сближается с Землей, на расстояние около 100 миллионов километров. На красной планете в этот период, как правило, происходят пыльные бури - так Марс реагирует на близость Солнца. В этом году красный гигант приблизился к Земле на рекордно близкое расстояние - всего 60 -70 миллионов километров. Такое случается реже.

Фото: Иван Кузьмин

- Марс приближается к Земле на минимальное расстояние каждые 15-17 лет, - продолжает Сергей Карпов. - В южном полушарии это явление можно увидеть лучше, Марс выглядит, как гигантское оранжевое светило. Но, к сожалению, в этом году Марс находится очень низко над горизонтом. И чем ниже он, тем сильнее его «размывает» земная атмосфера. Из-за этого, а также из-за пыльной бури на Марсе, увидеть детали практически невозможно.

На Луну начинает надвигаться теньФото: Мария ЛЕНЦ

Кровавая Луна над Красноярском

Как и ожидалось, небо над Красноярском не разъяснилось в ночь затмения. А вот в 30 километрах от города Луну было видно очень неплохо.

Луна в красном светеФото: Мария ЛЕНЦ

- Я специально сверился с картой облачности, чтобы знать, где именно посмотреть затмение, - говорит красноярец Иван Кузьмин. - В деревне Таскино - это сразу за Красноярском - ее было видно лучше всего. Снимать, правда, пришлось прямо с обочины. Зато - вот она, как на ладони. Впечатлений масса. Марс у нас почти не было видно, он выглядел, как небольшая красная точка, я даже не сразу понял, что это он.