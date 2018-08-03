Вариант замены скульптуры «Адам и Ева» обсудят с красноярцами

СЕГОДНЯ 13:59 2018-08-03T13:59:16+03:00

Горожане поделились на сторонников и противников сноса фонтана «Адам и Ева» Фото: Мария ЛЕНЦ

Потому что новость об этом вызвала большой резонанс

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Отклики на новость о том, что в Красноярске в скором времени «обновят общественное пространство» в центральной части проспекта Мира, получились неожиданно бурными. Горожане поделились на сторонников и противников сноса фонтана «Адам и Ева», установленного на пересечении проспекта Мира с Перенсона и установке на его месте «Шалаболинской писаницы». Пока речь идет о проекте, который разрабатывается группой архитекторов во главе с Антоном Шаталовым и якобы под это уже ищут спонсоров.

- Говорят, вы владеете информацией, по поводу смены памятника «Адама и Евы» на Шалаболинскую писаницу, - позвонили мы Антону Шаталову.

- Ну да, там предполагается реконструкция этого пространства.

- Как скоро это будет сделано, кто занимается проектом непосредственно кроме вас?

- Наша проектная группа Проектдевелопмент.

- В какие сроки собираетесь уложиться?

- В течение месяца.

- То есть в принципе, осенью мы уже все увидим?

- Конечно, точно увидите!

После новости об этом на разработчиков обрушился шквал звонков:

- Мне уже весь город позвонил, после вашей публикации, - возмутился по телефону Антон Шаталов. – Мы не собирались придавать проект публичной огласке! Обсуждать я его с вами не намерен, потому что он не готов. На следующей недели, когда будет готов проект, мы будет что-то обсуждать и комментировать.

Вот так неожиданно новость о благоустройстве проспекта Мира вызвала шквал негатива, как в архитектурных кругах, так и в общественности.

В пресс-службе администрации города пояснили:

- Вариант установки скульптуры – идея архитектора. Согласовываться он должен, в первую очередь, с жителями Красноярска.